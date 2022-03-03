رسميا.. هذا هو جدول مقابلتَي الجزائر والكاميرون

نشرت “الكاف”، الخميس، اسمَي ملعبَي وتاريخَي وتوقيتَي مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الكاميروني.

جاء ذلك بعد تنسيق بين “الكاف” و”الفيفا”، وأيضا اتحادَي الكرة الجزائري والكاميروني.

وتندرج هاتان المقابلتان ضمن إطار الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وتُجرى مباراة الذهاب بِملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية، في الـ 25 من مارس الحالي، على الساعة السادسة مساءً بِالتوقيت المحلّي، وهو التوقيت الجزائري ذاته.

ويحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار مباراة العودة، في الـ 29 من مارس الحالي على الساعة الثامنة والنصف مساءً.