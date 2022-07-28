رسميا.. هذا هو مُنافس أواسط “الخضر” في البطولة العربية

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري أواسط لِكرة القدم عصر الخميس، على مُنافسه في الدور ربع النهائي من عمر بطولة العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وتحتضن السعودية أطوار هذه المنافسة منذ الـ 20 من جويلية الحالي، وإلى غاية الـ 6 من أوت المقبل.

وهكذا سيُواجه أواسط “الخضر” منتخب تونس، في ربع نهائي البطولة العربية لِصنف أقلّ من 20 سنة.

وتُقام هذه المباراة بِمدينة أبها السعودية، الأحد المقبل على الساعة التاسعة ليلا (السابعة مساءً بِالتوقيت الجزائري).

وأنهى منتخب تونس دور المجموعات عصر الخميس، مُتصدّرا الفوج الخامس، بعد فوزه بِسداسية نظيفة على جيبوتي.

وتشكّل جدول الترتيب النهائي على النّحو التالي:

1- تونس 6ن

2- البحرين 3ن

3- جيبوتي 0ن

ومعلوم أن قرعة الاتحاد العربي لكرة القدم التي سُحبت في تاريخ سابق، نصّت على مواجهة مُتصدّر ترتيب الفوج الثالث (الجزائر) لِنظيره من المجموعة الخامسة (تونس).

وكان المنتخب الوطني الجزائري أواسط مساء الأربعاء، قد تأهّل للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وفاز أواسط “الخضر” بِنتيجة (3-1) على نظرائهم من ليبيا، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بِمدينة أبها السعودية، وتحت إدارة حكم ساحة ينتمي إلى هذا البلد الخليجي.

وسجّل ثلاثية المنتخب الوطني أواسط كلّ من: متوسط الميدان جورس رحو في الدقيقة الـ 25، والمهاجم أسامة عمار في الدقيقة الـ 73، والبديل لا عب الخطّ الأمامي لحلو أخريب في الدقيقة الـ 82.

وينشط جورس رحو (19 سنة) في فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي أواسط، ويرتدي أسامة عمار (18 سنة) زيّ نادي فالونسيا الإسباني لِأقلّ من 19 سنة، ويلعب لحلو أخريب (17 سنة) في فريق شبيبة القبائل أواسط.

بينما اهتزّت شباك حامي العرين أسامة ملالة حارس مرمى أواسط الجزائر، بِهدف ليبي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 48.

وبعد نهاية المباراة، منح الاتحاد العربي لكرة القدم المهاجم الجزائري جورس رحو جائزة أفضل لاعب فوق المستطيل الأخضر. كما تُظهره الصورة المُدرجة أدناه.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الثالث بِصفة نهائية كالتالي:

1- الجزائر 6ن

2- ليبيا 3ن

3- لبنان 0ن

واستنادا إلى هذا الترتيب، تأهّل المنتخب الوطني الجزائري للدور ربع النهائي، بينما تنتظر ليبيا اختتام دور المجموعات سهرة هذا الخميس، على أمل الظفر بِأفضل رتبة ثانية. في حين ودّع الفريق اللبناني البطولة العربية.