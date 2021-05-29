-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بعد تضارب كبير بخصوصها

رسميا..هذه أسعار تذاكر الجوية الجزائرية في الرحلات الدولية

الشروق أونلاين
  • 3474
  • 0
رسميا..هذه أسعار تذاكر الجوية الجزائرية في الرحلات الدولية

كشف مصدر من الجوية الجزائرية لقناة الشروق نيوز عن أسعار تذاكر الجوية الجزائرية، فيما تعلق بالرحلات الدولية ستنطلق بداية من 1 جوان المقبل.

وفيما يلي أسعار تذاكر الرحلات الدولية ذهابا وإيابا:

الجزائر – باريس (ذهابا وإيابا) : 518 أورو

الجزائر – مارسيليا (ذهابا وإيابا) : 386 أورو

الجزائر – اسطنبول(ذهابا وإيابا): 680 دولار

الجزائر – برشلونة(ذهابا وإيابا): 317 أورو

الجزائر – تونس (ذهابا وإيابا): 591 دينار تونسي

تكاليف الإقامة وتحاليل PCR تبلغ 41 ألف دينار جزائري

وسيتم الشروع في بيع تذاكر الرحلات الدولية بداية من يوم الأحد، حصريا عبر وكالات الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.

وستكون عملية بيع التذاكر عبر وكالات الخطوط الجوية بشكل حصري، وتشمل الوكالات الموجود في داخل الوطن وخارجه.

إلى ذلك فان عملية الفتح الجزئي للحدود الجوية سيكون بداية من يوم 1 جوان.

مقالات ذات صلة
جراد يستقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة

جراد يستقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة

بالفيديو.. هكذا تتم عملية التصويت وفرز الأصوات في الانتخابات التشريعية

بالفيديو.. هكذا تتم عملية التصويت وفرز الأصوات في الانتخابات التشريعية

وزير الخارجية الفرنسي: تحديد مستقبل الجزائر يعود للجزائريين وحدهم

وزير الخارجية الفرنسي: تحديد مستقبل الجزائر يعود للجزائريين وحدهم

هذه آخر آجال استكمال مسابقات التوظيف والترقية

هذه آخر آجال استكمال مسابقات التوظيف والترقية

مجرمون وإرهابيون يستأجرون مساكن تحت غطاء السياحة!

مجرمون وإرهابيون يستأجرون مساكن تحت غطاء السياحة!

سحب 24 ألف رخصة سياقة 

سحب 24 ألف رخصة سياقة 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد