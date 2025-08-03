رسميا.. هذه تواريخ الدخول المدرسي ورزنامة الاختبارات والعطل

أعلنت وزارة التربية الوطنية مساء الأحد في بيان، تاريخ الدخول المدرسي ورزنامة الاختبارات الفصلية والعطل للسنة الدراسية المقبلة 2025-2026.

وجاء في البيان أن الدخول المدرسي لجميع المناطق سيكون بالنسبة للموظفين والإداريين يوم الثلاثاء 26 أوت 2025، ويوم الأحد 7 سبتمبر بالنسبة للأساتذة، ويوم الأربعاء 10 سبتمبر بالنسبة للتلاميذ.

وبالنسبة لرزنامة الاختبارات الفصلية لجميع المراحل التعليمية، فقد تمّ تحديدها كالآتي:

اختبارات الفصل الأول: من يوم الأحد 7 ديسمبر إلى يوم الخميس 11 ديسمبر 2025،

اختبارات الفصل الثاني: من يوم الأحد 8 مارس إلى يوم الخميس 12 مارس 2026،

اختبارات الفصل الثالث: ابتداء من يوم الأحد 10 ماي 2026.

أما رزنامة العطل المدرسية فستكون بالنسبة لعطل الخريف والشتاء والربيع في جميع المناطق كما يلي:

عطلة الخريف: من يوم الثلاثاء 28 أكتوبر مساء إلى يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 صباحا.

عطلة الشتاء : من يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 مساء إلى يوم الأحد 4 جانفي 2026 صباحا.

عطلة الربيع: من يوم الخميس 19 مارس 2026 مساء إلى يوم الأحد 5 أفريل 2026 صباحا.

أما عطلة الصيف فقد تمّ تحديدها بالنسبة للأساتذة في جميع المناطق ابتداء من يوم الخميس 9 جويلية 2026 مساء، وبالنسبة للموظفين الإداريين كما يلي: