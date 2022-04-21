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العالم

رسميا.. هذه حصّة الجزائر في الحجّ هذا الموسم

محمد عبد المؤمن
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رسميا.. هذه حصّة الجزائر في الحجّ هذا الموسم
ح.م
تعبيرية

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن حصّة الجزائر من العدد المسموح له بأداء المناسك في البقاع المقدسة لموسم 1443ه.

وحسب مانشرته الوزارة السعودية، سيسمح لـ 18.697 جزائريا بأداء فريضة الحجّ. وهذا حسب نظام الحصص المعتمد هذا الموسم.

ويبلغ إجمالي عدد المسلمين المسموح لهم بأداء المناسك هذا الموسم مليون حاجّ، بعد تخفيف الإجراءات الوقائية المفروضة في السعودية للحدّ من تفشّي وباء كورونا.

السعودية تعلن عن عدد الحجّاج المسموح به في الموسم المقبل

يوم 9 أفريل، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أنّه سيتمّ رفع عدد الحجّاج القادمين إلى البقاع المقدسة للعام 1443ه/2022 م، إلى مليون حاجّ.

وجاء في بيان للوزارة السعودية أنّه سيتمّ “رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج، من داخل المملكة وخارجها. وفقا للحصص المخصّصة لكل دولة”.

وسيسمح لجميع المسلمين الذين لا تتجاوز أعمارهم 65 عاما، بأداء شعيرة الحجّ. على أن يستكملوا أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والمعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

كما يشترط للقادمين للحجّ من خارج السعودية، تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا (PCR). بحيث تؤخذ في خلال 72 ساعة (3 أيام) قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وتسبّب تفشّي وباء كورونا في السعودية على غرار سائر دول العالم في أواخر العام 2020، في تقليص عدد الأشخاص المسموح لهم بأداء ركن الحجّ إلى ألف شخص فقط من داخل المملكة.

وقد سجّلت المملكة ما يزيد على 751 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 9055 حالة وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة المحلية.

ومع تراجع حدّة تفشي الوباء في البلاد، أعلنت السلطات السعودية مطلع شهر مارس، عن رفع معظم القيود الوقائية المفروضة. بما في ذلك إلزامية التباعد في صلاة الجماعة.

وقبل الجائحة، كانت السعودية تستقبل ما يزيد عن 2.5 مليون حاجّا كل عام. بينهم 36 ألف حاجّا من الجزائر.

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