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رياضة

رسميا.. هذه وجهة جمال بلعمري الجديدة

الشروق الرياضي
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رسميا.. هذه وجهة جمال بلعمري الجديدة
أرشيف
جمال بلعمري

أعلن نادي الخليج السعودي لكرة القدم صباح الإثنين، عن التحاق الدولي الجزائري جمال بلعمري بصفوفه، قادما من نادي الشباب.

وواجه بلعمري مشكلات قانونية مع ناديه السابق الشباب السعودي، عندما قرر مغادرته للانتقال إلى ليون الفرنسي، من دون موافقة إدارة النادي.

وقد رفع نادي الشباب شكوى بسبب ذلك إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، الذي ألزم اللاعب بدفع تعويض مالي لناديه السابق بقيمة تقارب مليون يورو، تحت طائلة الإيقاف عن اللعب لـ6 أشهر.

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