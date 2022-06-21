رسميا.. ياسين براهيمي من الريّان إلى الغرافة

أعلن نادي الغرافة القطري لكرة القدم، عن التحاق الدولي الجزائري ياسين براهيمي بصفوفه، قادما من نادي الريّان.

وجاء في تغريدة لنادي الغرافة على تويتر:”في أولى صفقات الفهود للموسم 2022/2023، النجم الجزائري ياسين براهيمي غرفاوي”.

ولعب براهيمي، الذي تألق في دورة كأس العرب التي احتضنتها قطر شتاء العام الماضي، 3 مواسم لنادي الريّان، قبل مغادرته إلى الغرافة.

رسميا.. هذه وجهة جمال بلعمري الجديدة

وفي 20 جوان 2022، أعلن نادي الخليج السعودي لكرة القدم، عن التحاق الدولي الجزائري جمال بلعمري بصفوفه، قادما من نادي الشباب.

وواجه بلعمري مشكلات قانونية مع ناديه السابق الشباب السعودي، عندما قرر مغادرته للانتقال إلى ليون الفرنسي، من دون موافقة إدارة النادي.

وقد رفع نادي الشباب شكوى بسبب ذلك إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، الذي ألزم اللاعب بدفع تعويض مالي لناديه السابق بقيمة تقارب مليون يورو، تحت طائلة الإيقاف عن اللعب لـ6 أشهر.