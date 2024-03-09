رسميا.. 3 أصناف لمركبات “جيلي” ستُصنّع في الجزائر

فرع الجزائر يتحصّل على جائزة أعلى ثلاث مبيعات في العالم

حصدت شركة “جيلي الجزائر” جائزة أحسن ثلاث مبيعات في العالم خلال حفل إطلاق “جيلي ستاراي إفريقيا” بالقاهرة، نهاية الأسبوع، حيث تمكّن وكلاؤها المعتمدون بمختلف الولايات من تسويق 32 ألف سيارة في ظرف أقل من 4 أشهر، متفوّقة بذلك على جلّ الفروع العالمية الأخرى.



وعاين ممثّلو “جيلي” الذين تنقّلوا إلى مصر المصنع المرتقب إنجازه هناك، تحسّبا للمشروع المنتظر في الجزائر بداية من نهاية عام 2024، حيث يُرتقب أن تُصنّع العلامة محلّيا 3 أصناف من السيّارات، وهي “جي إيكس 3 برو” و”كولراي” و”إيمجراند”، وهي موديلات مختلفة عن تلك المنتجة في مصنع مصر.

وفي التفاصيل التي تحوزها “الشروق”، تسلّم مسيّر فرع “جيلي الجزائر”، الجمعة، جائزة أحسن المبيعات عالميا، وذلك بعد مدّة تقل عن 4 أشهر من بداية تسويق العلامة الصينية داخل الوطن، وتم التتويج خلال حفل إطلاق “جيلي ستاراي إفريقيا” بمصر، بحضور مسؤولي جيلي القابضة، وممثّلي الشركة بالجزائر، والتي احتلت ترتيب الفروع الثلاثة الأكثر مبيعا خلال الأشهر الماضية، بعد تسجيل تسويق مؤكّد لأكثر من 32 ألف مركبة.

ويأتي ذلك إضافة إلى 6 آلاف ملف آخر مودع لدى الوكالات المعتمدة لـ”جيلي” المنتشرة عبر جلّ ولايات الوطن، حيث يُرتقب أن يدفع أصحابها الشطر الأوّل لثمن السيارة قريبا، ليتحوّلوا إلى زبون مؤكّد، مع تسجيل أزيد من 60 ألف طلب على سيّارات “جيلي” عبر المنصة الرقمية للمتعامل، وهو رقم قياسي.

وعاين طاقم “جيلي الجزائر” بمصر بمناسبة حفل إطلاق “جيلي ستاراي” بإفريقيا، والذي رافقه زيارة جيلي العالمية ووكلائها بإفريقيا لمركز جيلي المتكامل، مصنع الإنتاج هناك، والذي ستنجزه جيلي القابضة رفقة شريك مصري.

وتأتي هذه الخطوة من “جيلي الجزائر” استعدادا لتجسيد مشروع مصنعها محلّيا حيث يُنتظر أن يكون بولاية المدية وسيتم الشروع في إنجازه نهاية السنة الجارية على أن تكون أوّل سيارة جيلي جزائرية جاهزة خلال سنة 2026.

وحسبما علمته “الشروق” سيُنتج مصنع جيلي في الجزائر 3 أصناف مختلفة من السيّارات، وهي “جي إيكس 3 برو” و”كولراي” و”إيمجراند”.

ويؤكّد مصدر “الشروق” أن النماذج التي ستصنّع بالجزائر لـ”جيلي” والتي تستهدف السوق الوطنية والإفريقية أيضا ستكون مختلفة تماما عن الأصناف التي ستُصنّع بمصر، حيث ستُوجّه كمرحلة أولى لتلبية الطلب الوطني ثم في مراحل لاحقة للتصدير، وستكون بأسعار في المتناول، وأقلّ من تلك المعتمدة للمركبات المستوردة حاليا، كما ستحمل نفس جودة المركبات المصنّعة بالصين.

وخلال حفل الإطلاق الرسمي لعلامة جيلي بالجزائر نهاية السنة الماضية، كان قد أعلن مديرها العام، صبري إبراهيمي، عن قرار الاستثمار بالجزائر، بإنجاز مصنع بداية من نهاية العام الجاري، رفقة الشريك الصيني للمجموعة القابضة جيلي، لتصنيع المركبات محليا، تنفيذا لقرارات السلطات في البلاد، مع جلب مناولين من الصين والشراكة مع مناولين محلّيين أيضا لبلوغ إنتاج 50 ألف مركبة سنويا.

هذا، وتمكّنت “جيلي الجزائر” من تحقيق أعلى نسبة مبيعات خلال الأسابيع الماضية، وحقّقت طلبا قياسيا في ظرف صغير جدا، في وقت شرع الزبائن في استلام سياراتهم شهر فيفري الماضي، ويُرتقب أن يستلم آخرون 1100 مركبة خلال الأيّام القليلة المقبلة، وهي السيّارات التي وصلت ميناء جن جن بولاية جيجل الخميس المنصرم، إضافة إلى 3 بواخر أخرى ستصل الجزائر تباعا خلال شهر مارس الجاري.