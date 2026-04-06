رسميا.. 39 جامعة جزائرية تنتقل إلى “الإيزو 9001”

خطت خطوة كبيرة نحو العالمية في نظام إدارة الجودة:

انتقلت رسميا 39 جامعة جزائرية من مرحلة التأهيل النظري إلى التطبيق العملي لنظام إدارة الجودة وفق معيار “الإيزو 9001″، وهو ما تم الإعلان عنه ضمن الدورة التكوينية الثالثة التي نظمتها وزارة التعليم العالي بجامعة سطيف 1، حيث امتدت الدورة على مدى 4 أيام و32 ساعة تدريبية، مكنت الجامعات من وضع منظومة وثائقية متكاملة تشمل السياسات والإجراءات والتعليمات والتسجيلات، ما يؤهلها رسميا للحصول على الاعتماد الدولي.

وحسب بيان للوزارة استلمت “الشروق” نسخة منه، فقد نظمت الوزارة الدورة التكوينية الثالثة في هذا المجال بمقر الندوة الجهوية للشرق جامعة سطيف 1، بإشراف الأستاذة فاطمة يوسفي، على مدى أربعة أيام و32 ساعة تدريبية، ركزت على التوثيق ووضع نظام إدارة الجودة حيّز التنفيذ في المؤسسات المعنية.

وتمثل هذه المرحلة منعطفا حاسما في مسار اعتماد الجودة في الدفعة الأولى لمؤسسات التعليم العالي، إذ انتقلت جميع الجامعات الـ39 المشاركة من مرحلة التأهيل النظري إلى مرحلة التطبيق العملي لنظام إدارة الجودة على مستوى كل جامعة.

واعتبرت الوزارة أن هذه المرحلة العمود الفقري للحصول على شهادة “الإيزو 9001″، لأنها تحوّل المعرفة النظرية إلى منظومة وثائقية حيّة تشمل السياسات والإجراءات والتعليمات والتسجيلات، مرتكزة على الهيكل الوثائقي ذي المستويات الأربعة وهي دليل الجودة (استراتيجية)، الإجراءات (عمليات)، التعليمات (تشغيل)، والتسجيلات (أدلة وإثباتات).

وأوضح الدكتور عمر هارون، المدير الفرعي للتقييم وضمان الجودة، أن مرحلة وضع نظام إدارة الجودة ترتبط ارتباطاً مباشراً بمتطلبات المعيار الدولي عبر ثلاثة محاور رئيسية: إثبات الالتزام من خلال دليل الجودة المصادق عليه رسمياً، الذي يُقدّم أمام المدقق كدليل على توجه الإدارة العليا، وإثبات الإتقان التشغيلي عبر الإجراءات المصاغة بطريقة منهجية تُثبت خلال التدقيق الميداني، وضمان المطابقة عبر سلاسل التتبع بين الوثائق من الصياغة إلى التصديق والأرشفة، مروراً بالنشر والتحديث.

وأضاف الدكتور هارون أن أثر هذا النظام يمتد إلى محاور متعددة في حياة الجامعة، حيث يسهم في توحيد الإجراءات وضبط مسارات اتخاذ القرار ويُرسّخ ثقافة الشفافية والمساءلة في كل مستويات الإدارة.

كما يعزز جودة التعليم من خلال تحسين تتبع العمليات البيداغوجية وقياس نتائج التعلم بدقة وموضوعية، ويُسهم في تحديد واضح للأدوار والصلاحيات لكل فاعل في المنظومة، مما يقلّص التضارب في المهام ويرفع الكفاءة التنظيمية.

ويمتد تأثير النظام إلى البحث العلمي، حيث يُعد اعتماد مختبرات الجامعة لـ”الإيزو 9001″ خطوة مهمة نحو الحصول على شهادة “الإيزو 17025”.

وأشار الدكتور هارون إلى أن النظام الوثائقي يوفر أدلة موثقة وقابلة للتحقق عند كل مراجعة داخلية أو خارجية، ما يشكل ضمانة أمام أي هيئة رقابية أو تقييمية، ويهيّئ الجامعات لاستيفاء معايير الاعتماد الدولي، فاتحاً بذلك آفاق الشراكة والاعتراف على المستويين الأوروبي والإفريقي.

وختم مؤكداً أن الحصول على شهادة “الإيزو 9001” ليس غاية في حد ذاته، بل يشكل محطة أولى نحو التحسين المستمر، ويضع الجامعات الجزائرية على خارطة الجامعات العالمية المحترفة.