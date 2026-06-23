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رياضة

رسميًا.. برشلونة يعلن تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم

الشروق الرياضي
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رسميًا.. برشلونة يعلن تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم
ح.م
حمزة عبد الكريم

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عبر موقعه الرسمي، أنه أبلغ نادي الأهلي المصري بتفعيل بند شراء المهاجم المصري حمزة عبد الكريم بشكل نهائي، على أن يوقع اللاعب عقدًا جديدًا يمتد لثلاثة مواسم إضافية حتى 30 يونيو 2029.

ويبلغ حمزة عبد الكريم 18 عامًا، وهو حاليًا ضمن صفوف المنتخب المصري المشارك في كأس العالم، حيث شارك في مباراتين أمام بلجيكا ونيوزيلندا.

وكان اللاعب قد انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية من هذا الموسم، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية، شارك في المراحل الأخيرة من الموسم مع فريق تحت 19 عامًا، وترك بصمة واضحة في بدايته مع النادي.

وخاض عبد الكريم تسع مباريات في الدوري، سجل خلالها ستة أهداف، من بينها هاتريك في الفوز الكبير بنتيجة 9-0 على مونت كارلو.

كما شارك في مباراتين ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، وهي البطولة التي أنهى فيها برشلونة المنافسات في المركز الثاني.

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