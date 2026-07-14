رسميًّا.. المؤسسة الاقتصادية الفرعية “كرابسي” في البورصة

أول فرع لمركز بحث علمي يدخل السوق المالي

حققت المؤسسة الاقتصادية الفرعية ” كرابسي للخبرة” إنجازا تاريخيا واقتصاديا في مسار الابتكار الجامعي، بعد إدراجها الرسمي في “بورصة الجزائر” ، كأول فرع لمركز بحث علمي وطني يلج السوق المالي.

هذا الحدث ليس مجرد عملية مالية ناجحة، بل هو تحول استراتيجي وتاريخي في مسار الابتكار الجامعي والاقتصاد الوطني.

وحسب ما أوضحه بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- تحوز الشروق نسخة منه- يؤكد هذا الانجاز الاقتصادي على الدور الذي تلعبه اليوم مراكز البحث العلمي والجامعة الجزائرية في الاقتصاد الوطني.

كما أن ولوج مؤسسة اقتصادية تابعة لمركز بحث علمي البورصة ما هو إلا دليل على استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفعالة التي بدأت تقطف ثمارها في أرض الواقع تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قوي ومستدام.

كما أن هذا الإنجاز يمثل التطبيق الفعلي لمفهوم الجامعة 4.0 وتمكين المؤسسات البحثية والجامعية من خلال تثمين نتائج البحث العلمي، وتحويل المعرفة والابتكار الكيميائي والفيزيائي إلى حلول صناعية وتجارية قادرة على المنافسة في السوق.

وفي هذا السياق، بلغت نسبة تغطية الاكتتاب في هذه العملية 104.55%، وهو مؤشر قوي يحمل دلالتين هامتين- حسب ذات البيان- الأولى تتعلق بالثقة الكبيرة التي يحظى بها منتج البحث العلمي الجزائري لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في قطاعنا، أما الثانية فهي نجاح مقاربة الوزارة في الانتقال بالجامعة ومراكز البحث من الطابع الأكاديمي الصرف إلى المساهمة المباشرة في خلق الثروة والوظائف.