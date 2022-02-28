رسميّا.. إيطاليا تطلب التفاوض لإمدادها بكميات إضافية من الغاز

خلال زيارة وزير خارجيتها "لويجي دي مايو" للجزائر

طلبت ايطاليا رسميّا من الجزائر التفاوض لإمدادها بكميات إضافية من الغاز وتجسيدها عمليا في أقرب وقت ممكن، في ظل الأزمة الأوكرانية، بالنظر لكون الجزائر مورد موثوق للطاقة حسب روما.

وجاء الطلب الإيطالي على لسان وزير الخارجية، لويجي دي مايو، في تصريح للصحافة، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار زيارة عاجلة وغير معلنة، أجراها الدبلوماسي الإيطالي الاثنين إلى الجزائر ضمن وفد ضم أيضا الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة العملاقة “إيني”.

الجزائر مورد موثوق ومباحثات لتطوير قطاع الطاقات المتجددة

وحضر استقبال الرئيس عبد المجيد تبون لوزير الخارجية الإيطالي، كل من وزيري الخارجية رمطان لعمامرة والطاقة محمد عرقاب والرئيس المدير العام لسوناطراك، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالتسي، وسفير روما بالجزائر، جيوفاني بولييزي، وأيضا سفيرها السابق بالجزائر، باسكوالي فيرارا الذي يتقلد منصب بوزارة خارجية بلاده حاليا.

وقال وزير خارجية روما لويجي دي مايو “رافقني الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالتسي في هذه الزيارة وهو مشكور على ذلك… وهذا ما يؤكد التزامنا الكامل للتفاوض بشأن كميات إضافية من الغاز وتجسيد ذلك في أقرب الآجال”.

ولفت المسؤول الإيطالي إلى أنه أبلغ لعمامرة بكون بلاده تعمل على تنويع مصادر التزود بالطاقة وخاصة الغاز لدى عدة شركاء دوليين ومن بينهم الجزائر، للحد من تبعات الأزمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، موضحا أن الجزائر كانت دوما موردا موثوقا للطاقة، مشيرا إلى أنه شرح للسلطات الجزائرية الأثر الذي يمكن أن تتركه الأزمة الأوكرانية على الأمن الطاقوي الإيطالي والأوروبي.

ومنذ الساعات الأولى لوصول مسؤول الدبلوماسية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى الجزائر، فهمت الزيارة على أنها طاقوية وغازية بامتياز، بالنظر من جهة إلى توقيتها في ظل الأزمة الأوكرانية، وتزايد المخاوف من نقص إمدادات الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي، ومن جهة أخرى تشكيلة الوفد الذي رافقه وضم الرئيس التنفيذي لشركة “إيني”، كلاوديو ديسكالتسي، الذي دأب على زيارة الجزائر في مناسبات كثيرة لوحده ومن دون مرافقة أي من أعضاء الطاقم الحكومي الإيطالي.

ومباشرة بعد وصوله، أجرى الوفد الإيطالي مباحثات مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار.

وتحدث دي مايو عن مباحثات مع لعمامرة لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر وزيادة إنتاجها ومن بينها الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، موضحا أنه يجري دراسة تكييف أنابيب نقل الغاز إلى ايطاليا لنقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى إيطاليا.

ويستشف من هذا التصريح المتعلق بالطاقات المتجددة أن إيطاليا عبر “إيني” ستضخ استثمارات عاجلة في قطاع الطاقات المتجددة بالجزائر سواء الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين الذي وقعت سوناطراك مع “إيني” مذكرة تفاهم بشأنه قبل أشهر.

أما الخارجية الإيطالية فذكرت في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الوزير لويجي دي مايو التقى خلال زيارته إلى الجزائر بنظيره رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، مشيرة إلى أن اللقاء تمحور حول الشراكة الثنائية بين البلدين في مجال إمدادات الطاقة ومواجهة متطلبات الأمن الطاقوي في أوروبا في ضوء العدوان الروسي على أوكرانيا.