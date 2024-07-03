رسميّا.. اطلاق أول سندات إسلامية في الجزائر

قيمتها الإجمالية 20 مليارا والعائدات تصل 10 بالمائة

تم رسميا تدشين أول سندات تساهمية مطابقة للشريعة الإسلامية على شكل صكوك في السوق الجزائرية، حيث كشفت شركة “أوم إنفاست” بصفتها أول شركة صغيرة ومتوسطة مدرجة في بورصة الجزائر منذ سنة 2018، عن إصدار أول سندات تساهمية إسلامية على شكل صكوك في السوق الجزائرية.

ويأتي ذلك بالموازاة مع ارتفاع حصيلة الصيرفة الإسلامية بالبنوك العمومية والخاصة والتي بلغت نهاية السنة الماضية أزيد من 80 ألف مليار دينار، والشروع في اعتماد هذا النمط من التعاملات لتمويل مشاريع الاستثمار سواء العمومية أو الخاصة، وتنويع منتجاتها، وإطلاق التأمين التكافلي.

وأكدت “أوم أنفست” أنها تواصل الابتكار في السوق المالي بإصدار لأول مرة في الجزائر سندات تساهمية على شكل صكوك استثمارية إسلامية، مما يفتح آفاقا جديدة للمستثمرين في الصيرفة الإسلامية.

وقالت الشركة، في بيان لها الأربعاء، تلقت “الشروق” نسخة منه، وقعه رئيسها المدير العام، هشام عطار، إنه في 30 جوان، 2024 حصلت “أوم إنفاست” على تأشيرة لجنة مراقبة عمليات البورصة تحت رقم 02/2024 لإصدار سندات تساهمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تم اعتمادها من قبل المجلس الإسلامي الأعلى، حيث تهدف هذه العملية إلى إصدار مائتي (200) مليون دينار جزائري على مدى خمس سنوات لتمويل خطتها التنموية، بما في ذلك فرعها AOM INDUSTRY المتخصص في الإنتاج المواد الغذائية.

وأوضحت الشركة أن العملية تمنح عائدا متغيرا موافقا لضوابط الشريعة الإسلامية، يتراوح بين 7 و10 بالمائة مرتبطا بنتائج الشركة، حيث تستهدف هذه الإصدارة المستثمرين المهنيين، كما هو محدد في لوائح بورصة الجزائر وستكون مدرجة في البورصة في سوق المستثمرين المهنيين بعد مسار دام أكثر من سبعة أشهر للحصول على هذه التأشيرة، من طرف شركة أوم إنفاست.

وأرجعت الشركة الفضل في ذلك إلى مثابرة مسؤوليها والدعم المستمر من طرف المجلس الإسلامي الأعلى وكل من البنك الوطني الجزائري ومصرف السلام الجزائر لإنجاح هذه العملية.

وبذلك تصبح شركة أوم إنفاست أول مصدر للأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المالية الجزائرية.

هذا وسبق وأن تم الإعلان عن ارتفاع الموارد المحصلة من قبل 12 بنكا ناشطا في مجال الصيرفة الإسلامية نهاية السنة الماضية، منذ إطلاق هذه التعاملات سنة 2020، إلى 800 مليار دينار، وعادلت نسبة نمو هذا النشاط سنة 2022 ما يصل 24 بالمائة وفاقت هذه النسبة سنة 2023، وذلك نتيجة دخول شبابيك ووكالات جديدة للصيرفة الإسلامية حيز النشاط في انتظار تأسيس أول بنك إسلامي سيكون عبارة عن تجمع بين عدة بنوك عمومية.