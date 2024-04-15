رسميّا.. الجزائر تحتضن الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية

العرباوي يوقّع الاتفاق مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد

تحتضن الجزائر رسميا الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بناء على اتفاق أشرف على توقيعه الوزير الأول نذير العرباوي، رفقة ممثلي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، الإثنين، في حين كشفت الحكومة عن صادرات جزائرية للقارة الإفريقية تعادل 2.7 مليار دولار منها 650 مليون دولار كاملة كصادرات خارج المحروقات.

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي الإثنين على مراسم توقيع الحكومة الجزائرية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” على اتفاقية احتضان الجزائر للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية المقرر عقدها شهر سبتمبر من السنة المقبلة 2025.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية التي أشرف عليها الوزير الأول بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير كمال رزيق وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، وكذا الرئيس النيجيري الاسبق اوليسيغون اوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري للمعرض.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الجزائري وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، وعن “أفريكسيم بنك” نائبة رئيسه التنفيذي، أواني كانايو، وكل من ممثل الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية “زليكاف”، شوقي الجبالي، وممثل مفوض التجارة والصناعة للاتحاد الإفريقي، شيزا تشارلز شيوميا.

وفي ندوة صحفية مشتركة مع رئيس نيجيريا الأسبق أوليسيغون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري للمعرض، عقب احتفالية التوقيع على اتفاقية احتضان الجزائر للمعرض، أوضح زيتوني أن إسناد تنظيم الطبعة الرابعة التي ستقام في سبتمبر 2025 يعود بالدرجة الأولى “للمكانة التي تحظى بها الجزائر اقتصاديا، ولمواقفها من خلال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يؤكد بأننا دولة سلام تدعم كل ما يساهم في الاستقرار عن طريق الاقتصاد والتجارة”.

وأضاف الوزير بأن المعرض سيكون “موعدا سياسيا وتاريخيا وثقافيا واقتصاديا بامتياز”، مشيرا إلى أن “الجزائر التي كانت قبلة للثوار بفضل مساهمتها في تحرر العديد من دول القارة، سخرت على مدار عشريات طويلة إمكاناتها المادية في مرافقة ودعم ومساعدة عديد البلدان الافريقية في شتى الميادين”.

كما شدد كذلك على أن التزام الجزائر التاريخي تجاه القارة الافريقية يمليه “إيماننا بالمصير المشترك”، لافتا إلى أنها سطرت ”برنامجا اقتصاديا موجها لإفريقيا” من خلال مشاريع شتى في مجال البني التحتية وتطوير التبادل الاقتصادي والتجاري، من بينها فتح عدد من البنوك الجزائرية ومعارض الانتاج الوطني في بعض الدول الإفريقية وفي هذا السياق، ذكر بأن قيمة صادرات الجزائر نحو القارة الإفريقية تقدر بـ 2.7 مليار دولار منها 650 مليون دولار كصادرات خارج المحروقات.

وبعد أن أعرب عن قناعته في كون المعرض الذي ستحتضنه الجزائر العاصمة بين 4 و10 سبتمبر 2025 “سيكون الأحسن مقارنة بالطبعات السابقة”، أبرز زيتوني دور الامكانيات والبنى التحتية والمرافق الخدماتية التي تتوفر عليها على غرار المؤسسات الفندقية وفضاءات العرض الكبرى في إنجاح التظاهرة.

وأفاد في هذا الشأن بأن قصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة سيوفر مساحات عرض لا تقل عن 100 ألف م2 وهذا بفضل مشروع توسيع القصر الجارية به الأشغال والمنتظر الانتهاء منها بنهاية السداسي الأول من العام المقبل.

بدوره، أكد أوباسانجو على أهمية مثل هذه التظاهرات الاقتصادية في دفع التبادل التجاري البيني الإفريقي، داعيا بالمقابل إلى ضرورة “تسريع اندماج القارة في سلاسل القيم الاقتصادية في عالم اليوم وأكد في ذات السياق أهمية استغلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف” في الرفع من حجم التبادلات البينية لدول القارة الذي عرف تراجعا كما قال، من 20 إلى 14 بالمائة من إجمالي تجارة القارة مع بقية العالم خلال السنتين الفارطتين، نتيجة لآثار الأزمة الصحية العالمية.