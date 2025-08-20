رسميّا… القضاء ينشر صور تجار المخدرات وهوياتهم الكاملة

تنفيذا للقانون الجديد ولتجفيف منابع شبكات تهديد الأمن القومي

شرع القضاء الجزائري رسميا، في تنفيذ مضمون القانون الجديد 25-03 المعدل والمتمم للقانون 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين في شقه المتعلق بنشر الصور والهوية الكاملة للمتورطين في هذه الجرائم.

وبهذا الصدد، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، ومن خلال نيابة الجمهورية للقطب ذات الاختصاص الإقليمي الموسع لدى محكمة سيدي أمحمد، شرعت حصريا في نشر الصور والهوية الكاملة للمجرمين المتورطين في قضايا ترويج والمتاجرة بالمخدرات، حيث يسمح القانون الجديد للنيابة العامة بنشر صور أو هوية المشتبه فيهم في الجرائم المتلبس بها أو الخطيرة، إذا تطلب الأمر حماية الأمن العام أو تسريع توقيف المعني، في خطوة تعد من بين الأشد صرامة ورقابة في تاريخ التشريع الوطني لضرب شبكات التهريب والترويج، والتصدي للاستهلاك المتزايد، خاصة بين فئات الشباب والأطفال، في ظل ما تعتبره السلطات الأمنية والقضائية تهديدا مباشرا للأمن القومي.

وفي هذا السياق، أمر قاضي التحقيق للقطب ذات الاختصاص الإقليمي الموسع لدى محكمة سيدي أمحمد، الثلاثاء 19 أوت الجاري، بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت في قضية حجز 235 ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وأوضحت نيابة الجمهورية للقطب الموسع لدى محكمة سيدي امحمد، أنها عالجت قضية تتعلق بجماعة إجرامية “منظمة عبر- الوطنية” متكونة من 8 أشخاص، حيث تم ضبط اثنين منهم في حالة تلبس، ويتعلق الأمر بكل من: المدعو عطاف الهادي عمره 51 سنة، والمدعو نقازي رابح عمره 34 سنة، بحيازتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع إكستازي، تقدر بـ143.9 كيلوغرام، أي ما يعادل 235.466 قرص، وكمية 458 غرام من مخدر الكوكايين.

وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل مصالح المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، تم توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، فيما بقي 3 أشخاص آخرين في حالة فرار.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لمتابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل، الشحن، التخزين، والحيازة بقصد البيع للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر-الوطنية، بغرض المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام والأمن العموميين، جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيق وإحالة الملف على المحاكمة.