رسميّا… تحويل قروض سكنات الترقوي العمومي إلى الصيغة الإسلامية

أعلن القرض الشعبي الجزائري، الاثنين، عن فتح المجال لزبائنه المستفيدين من قروض عقارية لاقتناء سكن ترقوي عمومي “ال بي بي”، لتحويل هذه القروض إلى صيغة التمويل الإسلامي، وهو ما سبق لـ”الشروق” أن انفردت بنشره قبل أيام.

وعليه، فسيكون بإمكان زبائن القرض الشعبي الوطني المستفيدين من قرض عقاري وفقا للصيغة التقليدية، في إطار تمويل حصولهم على سكن ترقوي عمومي، من تحويل الرصيد المتبقي من هذا القرض إلى الصيغة الإسلامية، حسب ما ورد في بيان للبنك العمومي.

وتندرج هذه الخطوة في إطار “حرص البنك الدائم على تقديم خدمات تتماشى مع تطلعات زبائنه، ومرافقتهم على أفضل وجه في إنجاز مشاريعهم”، يضيف المصدر ذاته.

ودعا القرض الشعبي الجزائري في بيانه الزبائن المعنيين للتقرب من وكالاتهم البنكية قصد الحصوص على المزيد من التفاصيل حول العرض وكيفية تحويل قروضهم العقارية.