-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

رسميّا… تحويل قروض سكنات الترقوي العمومي إلى الصيغة الإسلامية

ق. و
  • 94
  • 0
رسميّا… تحويل قروض سكنات الترقوي العمومي إلى الصيغة الإسلامية
ح.م

أعلن القرض الشعبي الجزائري، الاثنين، عن فتح المجال لزبائنه المستفيدين من قروض عقارية لاقتناء سكن ترقوي عمومي “ال بي بي”، لتحويل هذه القروض إلى صيغة التمويل الإسلامي، وهو ما سبق لـ”الشروق” أن انفردت بنشره قبل أيام.
وعليه، فسيكون بإمكان زبائن القرض الشعبي الوطني المستفيدين من قرض عقاري وفقا للصيغة التقليدية، في إطار تمويل حصولهم على سكن ترقوي عمومي، من تحويل الرصيد المتبقي من هذا القرض إلى الصيغة الإسلامية، حسب ما ورد في بيان للبنك العمومي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار “حرص البنك الدائم على تقديم خدمات تتماشى مع تطلعات زبائنه، ومرافقتهم على أفضل وجه في إنجاز مشاريعهم”، يضيف المصدر ذاته.
ودعا القرض الشعبي الجزائري في بيانه الزبائن المعنيين للتقرب من وكالاتهم البنكية قصد الحصوص على المزيد من التفاصيل حول العرض وكيفية تحويل قروضهم العقارية.

مقالات ذات صلة
مباحثات جزائرية-صومالية لتعزيز التعاون في القطاع الفلاحي

مباحثات جزائرية-صومالية لتعزيز التعاون في القطاع الفلاحي

تحراشت الصناعية.. بلدة صغيرة تتحول إلى قطب اقتصادي

تحراشت الصناعية.. بلدة صغيرة تتحول إلى قطب اقتصادي

الحماية المدنية تُبرز التجربة الجزائرية في إدارة الكوارث بمعرض أوساكا

الحماية المدنية تُبرز التجربة الجزائرية في إدارة الكوارث بمعرض أوساكا

رزيق يستقبل رئيس نيجيريا الأسبق أوليسيجون أوباسانجو

رزيق يستقبل رئيس نيجيريا الأسبق أوليسيجون أوباسانجو

تمويل.. ضمانات صندوق “ضمان قروض الاستثمار” تجاوزت 35 مليار دج في 2024

تمويل.. ضمانات صندوق “ضمان قروض الاستثمار” تجاوزت 35 مليار دج في 2024

القطاع الخاص يتحرك.. والبنوك تقول “نعم” لطلبات التمويل!

القطاع الخاص يتحرك.. والبنوك تقول “نعم” لطلبات التمويل!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد