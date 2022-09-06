رسميّا.. “مابا” التركية تعوض مجمع علي حداد

مشروع الطريق السيار "جن جن - العلمة"

وقعت الجزائرية للطرق السيارة رسميا على الملحق رقم 10 الذي ينقل بصفة نهائية حصة مجمع علي حداد “ETRHB” المسجون حاليا بقضايا فساد، في الطريق السيار المنفذ جن جن العلمة، إلى شركة “مابا التركية”.

وأفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق” أن التوقيع جرى الثلاثاء بحضور كل من ممثلي مجمع الإنجاز المشكل من شركة ريتساني دي إيكر الإيطالية، وسابطا الجزائرية (عمومية) إضافة للشركة التركية “ماباMAPPA” والتي ستقوم بإنجاز الشطر الذي كان ممنوحا لعلي حداد في هذا المشروع.

وحسب ما توفر لـ”الشروق” من معلومات، فإن مسؤولا ساميا بقطاع الأشغال العمومية سيحل بورشات الطريق السيار المنفذ جن جن العلمة، في كل من جيجل وميلة وسطيف، لتفقد المشروع وإعادة إطلاق الأشغال التي توقفت بصفة شبه كلية منذ 2019 بعد سجن علي حداد.

وعانى المشروع الذي يوصف بـ”الحيوي” لفك الخناق والعزلة عن ولاية جيجل السياحية، وميناء جن جن ومصنع بلارة للحديد والصلب، من مشاكل إدارية وتقنية ومالية أخّرت استكماله، رغم إنطلاق الأشغال رسميا في أوت 2013، بمدة انجاز قدرت حينها بـ36 شهرا، لكن التسليم تأخر وربما سيتخطى 10 سنوات في أجل غير مسبوق، بالنسبة لمشروع يبلغ طوله فقط 110 كيلومتر.