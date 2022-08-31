رسومات عنيفة وخادشة وشعار “المثلية” على الأدوات المدرسية

أطفال يتنافسون على اقتنائها

تعرف السوق الجزائرية عشية الدخول المدرسي، انتعاشا كبيرا في تجارة الأدوات المدرسية. إذ تتسارع عديد العائلات عبر التراب الوطني إلى اقتناء مختلف الأشكال والأدوات المدرسية والمحافظ، تحمل رسومات وصورا حديثة، بحسب اختيارات أطفالهم، ورغم غلاء أسعارها. إلا أنه يزداد إقبال وتنافس الأولياء وأطفالهم على شراء المستلزمات المدرسية، غير مبالين بما تحمله هذه الأدوات من صور وأشكال عنيفة قد تؤثر سلبا على أبنائهم.

مع اقتراب استئناف الدراسة، تبدأ العائلات بالاستعداد لشراء المستلزمات المدرسية من كراسات ومقلمات وحقائب، وغيرها من الأدوات التي تحتوي على صور كرتونية، تحمل في طياتها عنفا دسيسا وهمجية على المحافظ والأدوات سيحملها التلاميذ في المدارس، وهي ظاهرة سلبية، استنكرها أولياء التلاميذ وطالبوا برقابتها في الأسواق، حيث أعلنت عديد العائلات مقاطعتها لهذه الأدوات، كونها تضر بأطفالهم وتدخلهم في عالم آخر بعيدا عن التركيز والدراسة.

تقول “أم عماد”، التي التقينا بها في أحد محلات بيع اللوازم المدرسية، إن تلك الأدوات والمحافظ التي عليها صور مثل “بن تن” التي يجلس فيها إلى جوار صديقته الحامل، وغيرها من الصور الكرتونية والوحوش على المحافظ كلها أشكال غريبة وعدوانية تشتت تركيز التلاميذ وتعلمهم عادات سلبية وتصرفات فاسدة لا تتماشى مع أخلاق أطفالنا، كما أنها لا تتناسب مع سن التلاميذ ولا حتى مع قيمنا الإسلامية.

تضيف المتحدثة، أن تلك الصور الخادشة للحياء تجعل الطفل يقلدها ويكتسب من خلالها سلوكيات وتصرفات عنيفة وسلبية. إذ على الأولياء اختيار الأدوات التي تحتوي على صور الطبيعة والبحر بعيدا عن الصور المخلة بالحياء.

والأخطر، تسويق محافظ تحمل الشعار العالمي للمثلية الجنسية، المتمثل في أطياف قوس قزح.