رسوم أمريكية بنسبة 100%.. مرحلة جديدة من الحرب التجارية مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية، إلى جانب القيود على تصدير البرمجيات الأمريكية الحيوية، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضح ترامب في منشور على على منصة “تروث سوشيال” أن الصين اتخذت موقفاً تجارياً عدائياً للغاية، من خلال إرسال رسالة “عدائية للغاية” إلى العالم، أعلنت فيها أنها ستفرض، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، ضوابط تصدير واسعة النطاق على كل ما تنتجه تقريباً، وحتى على بعض المنتجات التي لا تصنعها. وأضاف أن هذا القرار يشمل جميع الدول دون استثناء، ووصفه بأنه “سابقة غير معهودة في التجارة الدولية، وإهانة أخلاقية في التعامل مع الدول الأخرى”.

وأشار ترامب إلى أن هذا الموقف الصيني غير المسبوق دفع الولايات المتحدة، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025 أو قبل ذلك بحسب تطورات الموقف، إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين، فوق الرسوم الحالية المفروضة بالفعل، إلى جانب فرض قيود تصدير على جميع البرمجيات الحيوية.

وختم ترامب بالقول إن “من الصعب تصديق أن الصين قد أقدمت على مثل هذا الإجراء، لكنها فعلت، والباقي أصبح جزءاً من التاريخ”، مؤكداً أن القرار الأمريكي يهدف إلى حماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة والرد على الإجراءات الصينية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، إذ تسعى الإدارة الأمريكية إلى تقليص اعتمادها على السلع والتقنيات الصينية، وتعزيز حماية الصناعات والابتكارات الأمريكية.