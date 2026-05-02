رسوم ترامب تهدد صناعة السيارات الألمانية بخسائر مليارية

قدّرت دراسة صادرة عن معهد كيل للاقتصاد العالمي أن الزيادة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي قد تُكبد ألمانيا خسائر في الإنتاج تصل إلى نحو 15 مليار يورو، أي ما يعادل 17.58 مليار دولار.

وأوضح المعهد الاقتصادي وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، أن هذه التقديرات تعكس حجم التأثير المحتمل للإجراءات الجمركية الأمريكية على واردات السيارات الأوروبية، مشيراً إلى أن قطاع صناعة السيارات الألماني، الذي يُعد من أبرز أعمدة الاقتصاد، تكبد بالفعل خسائر بمليارات اليوروهات نتيجة السياسات التجارية السابقة.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على مدى حساسية أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي تجاه أي زيادات في الرسوم المفروضة على صادراته نحو السوق الأمريكية، خصوصاً في قطاع السيارات الذي يمثل أحد أهم محركاته الصناعية والتصديرية.

وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار الضغوط التي تواجهها صناعة السيارات الألمانية في الأسواق العالمية، في ظل تشديد السياسات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأوروبية المتجهة إلى الولايات المتحدة، ما يزيد من التحديات أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة.