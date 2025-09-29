-- -- -- / -- -- --
الجزائر

رسوّ الفرقاطة الرومانية “REGINA MARIA” التابعة لحلف شمال الأطلسي بميناء الجزائر

رسوّ الفرقاطة الرومانية “REGINA MARIA” التابعة لحلف شمال الأطلسي بميناء الجزائر
الفرقاطة الرومانية

ترسو بميناء الجزائر بداية من الإثنين، الفرقاطة الرومانية “REGINA MARIA” التابعة لحلف شمال الأطلسي، في توقّف يمتد إلى غاية 1 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا التوقّف، حسب ما أوضحه بيان لوزارة الدفاع الوطني، في إطار “التعاون الثنائي العسكري مع منظمة حلف شمال الأطلسي”.

حيث سيتمّ تنفيذ تمرين من نوع “PASSEX ” خلال هذا التوقف. مما سيسمح “بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين. وتنظيم عدّة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم الفرقاطة”، يضيف البيان.

وفي الفترة ما بين 14 و18 سبتمبر الجاري، رست مفرزة تابعة للأسطولين الروسيين للبحر الأسود وبحر البلطيق بميناء الجزائر. في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

كما استقبل قائد القوات البرية الفريق مصطفى سماعلي يوم 14 سبتمبر، قائد العمليات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا اللواء كلود تيودور. الذي زار الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

