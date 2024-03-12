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الجزائر

رسو أكبر سفينة غاز جزائرية بميناء سكيكدة الجديد

الشروق أونلاين
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رسو أكبر سفينة غاز جزائرية بميناء سكيكدة الجديد

أعلن مجمع سوناطراك، عن نجاح عملية الرسو والربط، لأول سفينة بحجم كبير ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الميناء الجديد للغاز الطبيعي المسال “إم 3” في سكيكدة.

ووفقا للبيان الصادر عن المجمع النفطي الجزائري، فان عملية الرسو الأولى لسفينة شحن كبيرة والتي تحمل اسم “أوغارتا”، قد خضعت لاختبارات  عالية المستوى للتأكد من استعداد الميناء لاستقبال السفن بكفاءة وأمان بعد توسعة ميناء سكيكدة النفطي.

وييف بيان الشركة بأن “هذا الإنجاز يعكس حرص سوناطراك على الرفع من قدرات الشحن والتفريغ على مستوى ميناء سكيكدة و بفضل هذا المشروع، ستحظى المنطقة الصناعية لسكيكدة  ببنية ميناء بحري ، يعزز مكانتها كواحدة من أهم الموانئ في الجزائر”.

للإشارة فان “أوغارتا” هي سفينة شحن خاصة بالغاز المسال GPL مملوكة لشركة هيبروك للنقل البحري  فرع سوناطراك، حيث يبلغ طولها 291 مترا وعضرها 46 مترا كماتم بناؤها سنة 2017.

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