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رسو السفينة الأمريكية للنقل السريع للأفراد “USNS Trenton” بميناء الجزائر

الشروق أونلاين
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رسو السفينة الأمريكية للنقل السريع للأفراد “USNS Trenton” بميناء الجزائر
وزارة الدفاع الوطني
رست سفينة النقل السريع للأفراد "USNS Trenton" بميناء الجزائر، يومي 22 و23 مارس 2024.

رست سفينة النقل السريع للأفراد “USNS Trenton” التابعة للبحرية الأمريكية يوم أمس الجمعة واليوم السبت و23 مارس  بميناء الجزائر، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

سفينة النقل السريع للأفراد “USNS Trenton” في ميناء الجزائر، مارس 2024. صورة: وزارة الدفاع الوطني

ويشير ذات المصدر أن هذا التوقف يندرج في إطار تجسيد مختلف نشاطات التعاون العسكري الجزائري – الأمريكي في المجال البحري.

وتم صبيحة اليوم السبت، تنفيذ تمرين “PASSEX” شاركت فيه سفينة النقل السريع للأفراد التابعة للبحرية الأمريكية، وقاطرة أعالي البحار “المنجد” رقم المتن 701، وهذا على مستوى الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى.

وهذا النشاط، تقول وزارة الدفاع الوطني، يهدف لتعزيز التعاون العملياتي المشترك وتبادل الخبرات بين قواتنا البحرية والبحرية الأمريكية.

تمرين “PASSEX” شاركت فيه سفينة “USNS Trenton”، وقاطرة أعالي البحار “المنجد” رقم المتن 701، السبت 23 مارس 2024. صورة: وزارة الدفاع الوطني

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