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التعاون العسكري الجزائري-الإيطالي:

رسو السفينة الشراعية المدرسة التابعة للبحرية الإيطالية “Stella Polare” بميناء وهران

الشروق أونلاين
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رسو السفينة الشراعية المدرسة التابعة للبحرية الإيطالية “Stella Polare” بميناء وهران
وزارة الدفاع الوطني (شبكات)

توقفت السفينة الشراعية المدرسة التابعة للبحرية الإيطالية “Stella Polare” بميناء وهران، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، 20 جويلية.

وحسب المصدر ذاته، قام قائد السفينة والوفد المرافق له، خلال هذا التوقف، بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية؛ حيث تناول الطرفان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي، وتعزيز تبادل الخبرات بين البحريتين الجزائرية والإيطالية.

كما يشمل برنامج التوقف، الذي سيدوم ثلاثة أيام، تنظيم عدة نشاطات لفائدة أفراد طاقم السفينة الشراعية المدرسة.

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