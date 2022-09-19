-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رسو المدمرة الأمريكية “FARRAGUT – DDG 9” بميناء جن جن (صور)

الشروق أونلاين
  • 623
  • 1
رسو المدمرة الأمريكية “FARRAGUT – DDG 9” بميناء جن جن (صور)
ح.م
السفينة الأمريكية

رست بميناء جن جن بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، المدمرة «USS FARRAGUT – DDG 99» التابعة للبحرية الأمريكية، تجسيدا لبرنامج التعاون العسكري الجزائري – الأمريكي لسنة 2022.

وتأتي الزيارة لتنفيد التمرين المعنون “تبادل الخبرات في مجال الأشغال التحمائية ونزع الألغام مع تنفيذ توقف لسفينة أمريكية على متنها غطاسين”.

ستنفذ  خلال فترة توقف السفينة الأمريكية الذي يدوم 04 أيام، عدة نشاطات على مراحل على غرار تمارين الأشغال التحمائية ونزع الألغام، وكذا تنفيذ تمرين PASSEX» « مع وحدة من القوات البحرية الجزائرية.

مقالات ذات صلة
القمة العربية: 15 قائدا عربيا يتسلمون دعوة الجزائر

القمة العربية: 15 قائدا عربيا يتسلمون دعوة الجزائر

اتصالات الجزائر تطلق منصة رقمية لدروس الدعم المدرسي

اتصالات الجزائر تطلق منصة رقمية لدروس الدعم المدرسي

تونس وليبيا والأردن والبحرين ولبنان حاضرة في قمة الجزائر

تونس وليبيا والأردن والبحرين ولبنان حاضرة في قمة الجزائر

أخبار الجزائر ليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

المحليّات الجزئية: بثّ تدخّلات الحملة الانتخابية للمترشّحين عبر 8 قنوات

المحليّات الجزئية: بثّ تدخّلات الحملة الانتخابية للمترشّحين عبر 8 قنوات

النظام الداخلي للبرلمان “يفخخ” الدورة التشريعية

النظام الداخلي للبرلمان “يفخخ” الدورة التشريعية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • حسين

    الله يستر

    -1

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد