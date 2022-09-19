رسو المدمرة الأمريكية “FARRAGUT – DDG 9” بميناء جن جن (صور)

رست بميناء جن جن بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، المدمرة «USS FARRAGUT – DDG 99» التابعة للبحرية الأمريكية، تجسيدا لبرنامج التعاون العسكري الجزائري – الأمريكي لسنة 2022.

وتأتي الزيارة لتنفيد التمرين المعنون “تبادل الخبرات في مجال الأشغال التحمائية ونزع الألغام مع تنفيذ توقف لسفينة أمريكية على متنها غطاسين”.

ستنفذ خلال فترة توقف السفينة الأمريكية الذي يدوم 04 أيام، عدة نشاطات على مراحل على غرار تمارين الأشغال التحمائية ونزع الألغام، وكذا تنفيذ تمرين PASSEX» « مع وحدة من القوات البحرية الجزائرية.