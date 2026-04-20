رسو 7 سفن جزائرية قريباً بميناء تانيت لاستغلال 31 ألف طن من الأسماك

في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجزائر وموريتانيا

يستعد ميناء تانيت لاستقبال سبع سفن صيد جزائرية في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجزائر وموريتانيا، بهدف استغلال حصة سمكية متفق عليها تقدر بـ31.120 طن، وذلك عقب زيارة ميدانية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، إلى منشآت الصيد البحري بنواكشوط، وفق بيان للوزارة.

وجاءت الزيارة لتفعيل بنود البروتوكول الموقع خلال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية، سمحت بالوقوف على جاهزية البنى التحتية، خاصة بميناء تانيت الذي سيشكل نقطة ارتكاز لبدء النشاط الفعلي للأسطول الجزائري في الصيد.

ورافق الوزير خلال هذه المعاينة نظيره الموريتاني محمدو ولد امحيميد، وزير الزراعة والسيادة الغذائية، حيث تم الاطلاع على مختلف المرافق والتجهيزات اللوجستية المخصصة لاستقبال الإنتاج السمكي وتوضيبه، إضافة إلى الإمكانيات التي توفرها موريتانيا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

وأكد الوزير أن الاتفاقية الثنائية تفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين في البلدين، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي واستغلال القدرات المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

وجرت هذه الزيارة على هامش مشاركة ياسين وليد في أشغال الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لإفريقيا، المنعقدة بنواكشوط، حيث شكلت المناسبة فرصة لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات.

كما أتاحت الزيارة عقد لقاءات مع مهنيي قطاع الصيد البحري في موريتانيا، المنخرطين في الفدرالية الوطنية للصيادين، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين بتجسيد اتفاقية التعاون، بما يسهم في تسريع تنفيذها ميدانياً.