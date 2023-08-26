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رسّامون جزائريون في متحف كيوتو الياباني للمانغا

الشروق أونلاين
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رسّامون جزائريون في متحف كيوتو الياباني للمانغا
أرشيف
متحف كيوتو الدولي للمانغا

يعرض رسّامون جزائريون متخصّصون في فن الشريط المرسوم، أعمالهم بالمتحف الدولي للمانغا بمدينة كيوتو اليابانية بين 26 أكتوبر 2023 و18 فيفري 2024.

حيث يحتضن المتحف الياباني في الفترة المذكورة معرضا للشريط المصوّر الإفريقي، بمشاركة عدة دول من القارة على غرار الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن محافظ المهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر، أن المتحف الدولي للمانغا في كيوتو، سيكون فرصة لتسليط الضوء على التجربة الجزائرية في هذا المجال.

وسيكون ذلك من خلال مشاركة تجارب إبداعية واعدة ممثلة في:

  • عيداوي محمد المدعو “ناتسو” صاحب “ديغا”،
  • و”حومة فايتر”،
  • وسايحية أحمد ورشيد صاحبا “دورة الحرب”،
  • إضافة إلى معتوقي فلة صاحبة “غوست” و”الثورة”،
  • وسيد علي أوجيان المعروف بـ “سيد”.

وكتب متحف كيوتو في موقعه الرسمي على الانترنت، أن هذا “الموعد البارز مع القصص المصورة الإفريقية، هو الأول من نوعه في اليابان”.

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