-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: موجة حر تفوق الـ 48 درجة عبر عدة ولايات
الجزائر

رشيد بلحاج: الجزائر تعيش رسميا الموجة الثالثة لكورونا

الشروق أونلاين
  • 210
  • 0
رشيد بلحاج: الجزائر تعيش رسميا الموجة الثالثة لكورونا

أكد البروفيسور رشيد بلحاج رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، الأحد، أن الجزائر تعيش موجة ثالثة مرجعا ذلك إلى تضاعف عدد الإصابات بأربع مرات.

وقال بلحاج خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير”  للقناة الإذاعية الثالثة  إننا  نعيش موجة ثالثة، مشيرا إلى أنه نفس سيناريو  موجة صيف 2020 الثانية مع بعض الخصائص المختلفة التي  بدأت تؤثر على الشباب.

وفي السياق ذاته أوضح  المتحدث ذاته أن مستشفى  مصطفى باشا مشبع بالمرضى، موضحًا أنه يشهد طلبًا قويًا على العلاج، خاصة في العناية المركزة. ويضيف: “لقد شهدنا أيضًا زيادة في الطلب على الأكسجين”.

مقالات ذات صلة
مهياوي: الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة جدا

مهياوي: الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة جدا

وزارة الموارد المائية.. برامج استعجالية لتجاوز أزمة المياه   

وزارة الموارد المائية.. برامج استعجالية لتجاوز أزمة المياه   

البروفيسور بوعمرة: نحن على أبواب الموجة الثالثة والمستشفيات الكبرى مشبعة

البروفيسور بوعمرة: نحن على أبواب الموجة الثالثة والمستشفيات الكبرى مشبعة

انطلاق موسم الاصطياف وسط اجراءات بروتوكولية صارمة

انطلاق موسم الاصطياف وسط اجراءات بروتوكولية صارمة

صنهاجي: الجزائري لم يعد يؤمن بوجود كورونا ومتخوف من اللقاح

صنهاجي: الجزائري لم يعد يؤمن بوجود كورونا ومتخوف من اللقاح

بن خدة جمّد هيئة الأركان

بن خدة جمّد هيئة الأركان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد