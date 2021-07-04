رشيد بلحاج: الجزائر تعيش رسميا الموجة الثالثة لكورونا

أكد البروفيسور رشيد بلحاج رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، الأحد، أن الجزائر تعيش موجة ثالثة مرجعا ذلك إلى تضاعف عدد الإصابات بأربع مرات.

وقال بلحاج خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة إننا نعيش موجة ثالثة، مشيرا إلى أنه نفس سيناريو موجة صيف 2020 الثانية مع بعض الخصائص المختلفة التي بدأت تؤثر على الشباب.

وفي السياق ذاته أوضح المتحدث ذاته أن مستشفى مصطفى باشا مشبع بالمرضى، موضحًا أنه يشهد طلبًا قويًا على العلاج، خاصة في العناية المركزة. ويضيف: “لقد شهدنا أيضًا زيادة في الطلب على الأكسجين”.