رشيد غزال سلاح بشكتاش في قمة الدوري التركي

بعد أن عاد للمشاركة في المباريات قبل 10 أيام فقط

يراهن المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، سينول غونيش، على الدولي الجزائري، رشيد غزال، قبل مواجهة الغريم فينرباتشي في داربي العاصمة اسطنبول وقمة الجولة الـ26 من الدوري التركي، المقررة يوم الأحد المقبل، خاصة أن الفريقين ينافسان المتصدر غالاتسراي على اللقب، أو في أسوأ الأحوال على احتلال المركز الثاني، ويملك فينرباتشي 54 نقطة في رصيده، متقدما على بشكتاش صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وعانى رشيد غزال من كابوس الإصابات منذ بداية الموسم الجاري، حيث غاب لفترة طويلة عن مباريات بشكتاش استمرت لخمسة أشهر كاملة، لم يشارك خلالها في 21 مباراة مع النادي الأسود والأبيض، مكتفيا بالظهور في 7 مباريات فقط، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، ولم يعد نجم “الخضر” إلى المنافسة إلاّ خلال مباراة الجولة الـ25 من الدوري التركي الممتاز أمام نادي اسطنبول سبور، عندما أسهم في فوز بشكتاش بنتيجة (3-1) من خلال تقديم تمريرة حاسمة، في وقت شارك فيه لمدة 63 دقيقة، ما أعطى الأمل لجماهير النادي بعودة غزال والتطلع لتوّهجه من جديد حتى يقود النادي إلى إنهاء الموسم بقوة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي السابق، يخضع لعمل خاص خلال فترة التوقف الدولي الحالية حتى يكون في أفضل أحواله خلال القمة المرتقبة أمام الغريم فينرباتشي، لا سيما أن المدرب سينول غونيش يراهن على براعة غزال في صناعة اللعب وتقديم التمريرات الحاسمة من أجل الفوز بداربي اسطنبول الكبير، والعودة إلى سباق التتويج بلقب الدوري التركي، خاصة أن وسائل الإعلام التركية تحدثت كثيرا في الفترة الماضية عن افتقاد بشكتاش لخدمات غزال المصاب ومدى تأثير ذلك على نتائج النادي.

وتسببت الإصابات المتكررة لرشيد غزال في خروجه من حسابات جمال بلماضي خلال التربصات الأخيرة للمنتخب الوطني، حيث كانت آخر مشاركة لنجم ليستر سيتي الإنجليزي السابق خلال تربص شهر جوان الماضي، أين شارك بديلا في مواجهتي أوغندا وإيران، قبل أن يغيب بعدها عن تربصات أشهر سبتمبر ونوفمبر ومارس، وهو ما قد يؤثر مستقبلا على حظوظ غزال في العودة إلى “الخضر”، في ظل بروز بعض الأسماء الجديدة، على غرار بدر الدين بوعناني وفارس شايبي.