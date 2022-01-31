رشيد غزال عازم على العودة بقوة من أجل “الخضر”

تراجعت مستوياته بشكل كبير هذا الموسم

كشف الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش التركي عن سّر تراجع مستواه ونتائج فريقه هذا الموسم مقارنة بسابقه، عندما نجح في قيادته إلى التتويج بثنائية تاريخية الموسم الماضي (الدوري والكأس في تركيا)، فضلا عن اختياره أفضل لاعب في الدوري التركي وحصوله أيضا على جائزة أفضل ممرر حاسم، بصناعه لـ17 هدفا.

وقدم خريج أكاديمية نادي أولمبيك ليون الفرنسي موسما استثنائيا مع بشكتاش التركي، حيث شارك في الموسم الماضي في 35 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 18 هدفا آخر، ما سمح لفريقه بالتتويج بلقبي الدوري والكأس، لكنه فشل هذا الموسم في تكرار ذلك الانجاز وبدا بعيدا عن مستواه، ونفس الشيء ينطبق على فريقه، وشارك لاعب “الخضر” في 26 مباراة منذ بداية الموسم الجاري في مختلف المسابقات، اكتفى خلالها بتسجيل 3 أهداف وصنع هدفا واحدا فقط، كما أن تراجع مستوياته كلفه تضييع مكانته مع “الخضر”، بدليل أنه لم يشارك في كأس أمم إفريقيا للأمم الجارية بالكاميرون.

إلى ذلك، برر رشيد غزال في تصريحات لقناة “بي إن سبورت” الناطقة بالتركية، تراجع مستويات بشكتاش هذا الموسم، وصرح: “إنها كرة القدم، الموسم الماضي فزنا بكل شيء لكن المعطيات تغيرت هذا الموسم”، مضيفا: “لن نستسلم وسنعمل على تحقيق أهدافنا هذا الموسم”، وأردف: “المنافسون أقوى هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، وهم يعرفونا جيّدا ونحن كذلك”، وتابع نجم موناكو الفرنسي السابق: “أظن بأن المدافعين يراقبونني أكثر. يجب أن أجد حلولا أخرى”، وهو ما يؤكد بأن اللاعب الجزائري لم يعد مفاجأة للأندية التركية كما كان عليه الحال الموسم الماضي، ما يبرر تراجع مستوياته هذا الموسم، وتابع: “الآن هدفنا الفوز بالكأس، خاصة أن نادي طرابزون سبور عمّق الفارق في الدوري. سنسعى لإنهاء الدوري في أفضل مركز ممكن”.

وحرص غزال على الإشادة بمدربه السابق، سيرجين يالسين، الذي تم إقالته من تدريب بشكتاش، وصرح: “لقد سجلنا نتائج كبيرة الموسم الماضي مع يالسين. لقد قدم لنا الكثير”، مضيفا: “بشكتاش ناد كبير وعلينا تقديم الأفضل ومساعدة مدربنا الجديد”، وختم النجم الجزائري تصريحاته بإبراز رغبته في الاستقرار بمدينة اسطنبول، وصرح: “أفكر في الاستقرار بمدينة اسطنبول ولقد تحدثت عن ذلك مع زوجتي وأطفال.. تركيا بلد مسلم وأطفالي سعداء هنا”.

وتأتي تصريحات غزال بخصوص إصراره الكبير على استعادة مستوياته الفنية المعروفة، للتأكيد على رغبته القوية في العودة إلى حسابات جمال بلماضي، خاصة أن “الخضر” مقبلون على مباراة الدور الفاصل المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، ونجم بشكتاش ما زال يحلم بالمشاركة في كأس العالم لأول مرة في مشواره الكروي.