رشيد غزال يؤكد بقاءه مع بيشكتاش التركي

مفندا الأخبار التي تحدثت عن رحيله

أكد الدولي الجزائري، رشيد غزال استمراره في صفوف ناديه بيشكتاش التركي، الموسم القادم، الذي وصفه انه سيكون الأفضل بالنسبة له.

وحسم اللاعب الجزائري الأنيق، مستقبله بشكل نهائي مع بيشكتاش، مفنّدا في نفس الوقت الأخبار التي تحدثت عن رحيله نحو الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في ذات السياق، كان عديد المصادر أشارت إلى اقتراب رشيد غزال من الدوري السعودي، سيما بعدما رحّبت إدارة نادي بيشكتاش بفكرة التنازل عن لاعبها مقابل مبلغ 7 مليون يورو، وهذا ردا على بعض الفرق السعودية التي أبدت رغبتها بضم رشيد غزال والاستفادة من خدماته.

في المقابل جاء رد رشيد غزال حاسما وسريعا بشأن تحديد مُستقبله، وهذا من خلال حوار طويل خص به مع وكالة أنباء الأناضول التركية، والذي أكد فيه بقاءه في تركيا. قائلا: “أنا مُتشوق كثيرا للعودة إلى أجواء المُنافسة، بشكتاش قام بالعديد من التعاقدات الجيدة، وهو ما يؤكد نيتنا في التنافس على لقب الدوري التركي من جديد، ويجب أن نُقدم أفضل ما لدينا منذ الجولة الأولى”.

إلى ذلك كشف مهاجم الخضر: “منذ بداية مشواري وأنا ألعب كجناح أيمن لكن هذا الموسم سيكون لي دور جديد في تنشيط الهجوم، و سأتحول لصانع ألعاب صريح، هذه هي المهمة التي كلفني بها المدرب” في إشارة واضحة على عدم وجود نية لدى مدرب بيشكتاش في التخلي عنه.

في نفس السياق، أبدى غزال تفاؤله بتقديم موسم متميز، مؤكدا: “سأعمل على صناعة أكبر قدر من الفُرص لزملائي، وتكرار سيناريو موسم 2020-2021، عندما نجحت في تقديم 17 تمريرة حاسمة، وساهمت في فوز فريقي بالدوري التركي”.

وفي ختام حديثه أعرب رشيد غزال عن أمله في العيش لسنوات طويلة في دولة مسلمة مثل تركيا وبمدينة اسطنبول: “أنا مُرتاح لأبعد الحدود في تركيا، لأنها دولة مُسلمة وهذا أمر يُناسبني، وأتمنى أن أعيش في مدينة إسطنبول لسنوات قادمة”.