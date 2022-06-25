رشيد غزال يتحصل على عرض خليجي مغر

إدارة بشكتاش التركي حدّدت سعره بـ10 ملايين يورو

كشف موقع “أكسام سبور” التركي أن إدارة نادي بشكتاش مستعدة لبيع نجمها الجزائري، رشيد غزال، إذا تحصلت على العرض المناسب من الناحية المالية، رغم الأهمية الكبيرة لصانع الألعاب الموهوب، في حسابات النادي الذي توج قبل الموسم الماضي بلقبي الدوري والكأس في تركيا بمساهمة مباشرة من خريج أكاديمية أولمبيك ليون الفرنسي.

ويرتبط رشيد غزال بعقد مع بشكتاش ينتهي صيف عام 2024، وهو يعد من اللاعبين المهّمين في حسابات المدرب الفرنسي، فاليريان إسماعيل، الذي يراهن عليه الموسم المقبل لإعادة “النسور” إلى منصة التتويجات في الكرة التركية، حسب ما أكدته وسائل إعلام تركية مختلفة، لكن إدارة النادي لا تستبعد بيعه هذا الصيف لإنعاش خزينة بشكتاش، وقال نفس المصدر إن إدارة النادي الأسود والأبيض تحصلت على عرض مغر من أحد الأندية الخليجية (لم يتم ذكر اسمها) للحصول على خدمات غزال، وقدرته بـ7 ملايين يورو، في وقت كانت دفعت فيه حوالي 3 ملايين يورو صيف عام 2021 للحصول على ورقة خروجه من نادي ليستر سيتي الانجليزي، لكن إدارة بشكتاش غير متحمسة لهذا العرض وتريد مبلغا أكبر، وتابع الموقع التركي تقريره بالتأكيد على أن إدارة بشكتاش حددت سعر بيع نجمها الجزائري بـ10 ملايين يورو، مشيرا إلى أنها لن تتردد في تسريح غزال في حال حصولها على هذا الرقم، ليكون بذلك اللاعب الجزائري أغلى صفقة لها في الفترة الحالية إن تجسدت على أرض الواقع.

إلى ذلك، يحظى غزال بشعبية جارفة وسط جماهير بشكتاش، وهو الذي أسهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري والكأس خلال موسمه الأول 2020/21، حيث سجل أرقاما قياسية غير مسبوقة، فخلال 35 مباراة خاضها ذلك الموسم في كل المسابقات، سجل 8 أهداف وصنع 18 هدفا كاملا، في حين تراجعت أرقام النجم الجزائري الموسم الماضي، حيث خاض 43 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، في وقت تراجع فيه نادي بشكتاش، الذي أنهى الموسم في الدوري التركي بالمركز السادس برصيد 59 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن البطل طرابزون سبور.