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رياضة

رشيد غزال يخضع لعملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة

ع. ع
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رشيد غزال يخضع لعملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة

خضع أول الدولي الجزائري ولاعب نادي بشكتاش التركي، رشيد غزال، لعملية جراحية ناجحة على القدم، بحسب بيان النادي التركي عبر موقعه الرسمي، الذي أوضح أن غزال أجرى العملية الجراحية بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد معاناته على مستوى الصفيحة الأخمصية في إصبع قدمه الثاني الأيمن.

وأكد البيان، أن الفريق الطبي سيبدأ في أسرع وقت عملية إعادة تأهيل اللاعب غزال للعودة بسرعة للميادين.

وكان الدولي الجزائري رشيد غزال قد تعرّض الأحد لِإصابة على مستوى الرجل، أجبرته على مغادرة أرضية الميدان قبل نهاية الشوط الأوّل، لِمباراة فريقه بشكتاش والضيف نادي طرابزن سبور التركيَين.

وكان رشيد غزال في أواخر أوت الماضي قد تعرّض لِإصابة على مستوى أصابع القدم، أجبرته على العلاج والرّاحة لِمدّة شهر، علما وأنه سقط في فخّ الإصابة أربع مرّات في الموسم الحالي، وأبعدته الإصابات الثلاث الأولى عن المنافسات لِمدّة 46 يوما.

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