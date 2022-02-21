رشيد غزال يستعيد مستواه تدريجيا مع “بيسيكتاش” التركي

بصم على ثاني تمريرة حاسمة له هذا الموسم

يستعيد الدولي الجزائري، رشيد غزال، تدريجيا مستواه الحقيقي من أسبوع إلى آخر، مع ناديه “بيسيكتاش” التركي، الذي حمله على أقدامه، الأحد، محققا فوزا ثمينا على حساب نادي ألتاي، لحساب الجولة 26 من الدوري التركي الممتاز.

ويتجه المهاجم الجزائري ليجدد العهد مع التألق في البطولة التركية، على غرار ما فعله السنة الماضية عندما أنهى الموسم مع ناديه بيسيكتاش كأفضل ممر في الموسم بسبع تمريرات حاسمة.

وبفضل المردود الكبير الذي أضحى يقدمه رشيد غزال، وتوهجه المتصاعد من مباراة إلى أخرى، تمكن “بيسيكتاش” من تحسين ترتيبه في الدوري، بوصوله إلى المركز الخامس متقدما على كل من نادي ألانياسبور ونادي فينرباشي بنقطة، وهذا في انتظار المواجهة المرتقبة الأسبوع القادم على ميدان نادي “سيفاسبور”، صاحب المركز 11.