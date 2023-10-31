رشيد غزال ييصاب مجددا

بعد أن لعب عديد المباريات وبدأيعود إلى مستواه المعهود، اضطر الدولي الجزائري ولاعب بيشكتاش التركي، رشيد غزال، إلى ترك زملائه بعد أقل 20 دقيقة فقط من اللعب ضد غازي عنتاب.

وكان الدولي الجزائري قد بدأ يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية بدعم من مدربه الجديد بوراك يلماز الذي أصبح يعتمد في أغلب اللقاءات، لكنه شعر بآلام عضلية بعد ربع ساعة من اللعب، وحاول غزال الاستمرار في البداية لكنه طلب في النهاية التغيير في الدقيقة 18 من اللعب،علما أن المباراة انتهت بفوز رفقاء الدولي الجزائري بهدفين لصفر.

ويبدو أن جناح أولمبيك ليون السابق يعاني من إصابة على مستوى العضلة المقربة، بينما ينتظر أخبارا من فريقه خلال الساعات المقبلة. تم استبعاده من المنتخب الوطني في الأشهر الأخيرة، ولا ينبغي أن يكون متاحًا للتربص القادم للخضر.ويحتل نادي بيشيكتاس التركي المرتبة الرابعة في الترتيب العام بـ19 نقطة بعد عشر جولات،حيث فاز في ستة لقاءات،انهزم في واحد،وتعادل ثلاث مرات،علما أن نادي فينرباشيه يحتل المرتبة الأولى بـ 30 نقطة.