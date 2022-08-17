رشيد مجيبة وجمال حيمودي على رأس لجنة التحكيم للفاف

إعفاء بيشاري من مهامه في لجنة التحكيم

قرر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، جهيد زفيزف، إعفاء الحكم الدولي السابق، محمد بيشاري من مهامه في اللجنة المركزية للتحكيم، وتعيين الثنائي، الحكمين الدوليين السابقين، رشيد مجيبة وجمال حيمودي كمسؤولين جديدين لتسيير التحكيم الجزائري.

تجسدت الأربعاء، الإشاعات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص التغييرات التي ينوي رئيس الفاف، جهيد زفيزف القيام بها على مستوى اللجنة المركزية للتحكيم، من خلال الاستغناء على المسؤول السابق عن التحكيم محمد بيشاري، الذي لم يعد يلقى الإجماع وسط سلك التحكيم، وتعيين وجوه جديدة تتكفّل بتسيير شؤون التحكيم الجزائري، الذي يبقى يعاني من عديد المشاكل.

وحسب ما كشفته للشروق مصادر من داخل الهيئة الكروية الجزائرية، فإن اجتماعا طارئا عقد صبيحة أمس بمقر الإتحاد بدالي براهيم أفضى إلى إعفاء بيشاري من مهامه وإسناد مهمة التحكيم للثنائي جمال حيمودي ورشيد مجيبة.

في ذات الإطار، قالت مصادرنا بأن مديرية التحكيم ستعرف خلال الأيام القليلة الكثير من التغييرات، بسقوط عديد الرؤوس وقدوم أسماء جديدة، لاسيما في ما يخص التعيينات والتكوين الذي كان ومازال يسيل الكثير من الحبر في الوسط الكروي.

من جهة أخرى، يبقى الإشكال الوحيد يتمثل في كيفية تسيير هذا الملف الحساس، اعتبارا أن الحكم الدولي السابق جمال حيمودي مقيم بفرنسا، في وقت أن الحم الدولي السابق رشيد مجيبة مرتبط بالإتحاد الموريتاني لكرة القدم.