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الجزائر

رصد بؤرة لتفشّي إنفلونزا الطيور في السنغال

الشروق أونلاين
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رصد بؤرة لتفشّي إنفلونزا الطيور في السنغال
أرشيف
إنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية في السنغال، عن تسجيل مئات الحالات الجديدة لنفوق الدواجن، بسبب سلالة H5N1 من فيروس إنفلونزا الطيور.

وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة، إن الفيروس تسبّب بنفوق 500 طائر في مزرعة قرب بلدة لوغا شمال غربي البلاد. مرجّحة أن يكون الفيروس قد انتشر “عن طريق الطيور المهاجرة”.

وسجّل تفشّي الفيروس في السنغال لأول مرة في 8 مارس، لدى عيّنات مأخوذة من الطيور المهاجرة حول البحيرة الوردية، وجزيرة يوف بالقرب من العاصمة داكار.

وقد تمّ رصد نفوق 323 طائراً، في البحيرة الوردية، بالإضافة إلى نفوق 213 طائرًا في جزيرة يوف، حسب المصدر ذاته.

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