رصد طليق شاكيرا مع صديقة رونالدو السابقة في باريس (فيديو)
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنه تم رصد طليق شاكيرا، نجم برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، رفقة صديقة رونالدو السابقة في باريس.
وبحسب الصحيفة فقد كان بيكيه يأخذ صورا رفقة إيرينا شايك، عارضة الأزياء الروسية الشهيرة، التي كانت على علاقة لسنوات برونالدو.
وبالرغم من المتابعة الإعلامية التي يتعرض لها بعد تهجم طليقته عليه، فقد ظهر رفقة شايك.
وذلك خلال مباراة الدوري الأمريكي للمحترفين، الخميس، بين شيكاغو بولز، وديترويت بيستونز، التي أقيمت في باريس.
Gerard Pique and Irina Shayk 👀#NBAPARIS pic.twitter.com/6mMH6YQuTK
— Lone Ranger (@Lone_Ranger3572) January 20, 2023
وبعد أن اعتقد الجميع أن بيكيه كان سيختفي بعض الوقت عن الأضواء، ظهر مجددا “وكأنه لا يكترث لشيء”.
وقالت ماركا إن بيكيه لم يكترث بما تقوله الصحف عنه، وأيضا بطليقته، التي أصدرت أغنية انتقدته فيها بشدة.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، تمكن بيكيه دائما من اتخاذ أي نوع من الهجوم أو النقد ضده وتدويره بطريقة يمكن أن تفيده دائما.
🏀 @3gerardpique, de visita para el juego de la NBA en París 🙌 #NBAParís pic.twitter.com/xcldD0UlWS
— NBA MÉXICO (@NBAMEX) January 20, 2023
وفي الأيام الأخيرة، ألمح جيرارد بيكيه بالسعي للحصول على رعاية من علامات تجارية مثل كاسيو ورينو بعد إشارات شاكيرا ضده وضد صديقته الجديدة في أغنيتها.
وبعد الانفصال أصدرت شاكيرا أغنية “تتهكم” بها على صديقها السابق، بيكيه، وحققت أرقاما قياسية تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.
وأشارت شاكيرا في أغنيتها إلى أن بيكيه “استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو”.
وكانت تقصد المرأة التي خانها معها وتدعى كلارا شيا، التي يبدو أنه يخونها أيضا مع شايك حسب تقارير إخبارية.
👀 💥 #VIDEO | ¿Gerard #Piqué y #ClaraChía en crisis? El exfutbolista es captado en París con famosa modelo
Al parecer Piqué habría viajado sin Clara Chía a Francia 🇫🇷 y se le vio muy sonriente al lado de Irina Shayk, la expareja del actor #BradleyCooper. https://t.co/lsmmwjlQ64
— Entretenimiento La República (@LRTendencias) January 21, 2023
Gerard Piqué se luce con Irina Shayk, expareja de Cristiano Ronaldo, tras rumores de infidelidad a Clara Chía | FOTOhttps://t.co/S6S5dhq8Ka
— El Popular (@elpopular_pe) January 21, 2023
وعلى الرغم من أنه كان يتخذ الصور ويتفاعل مع المشاهير الآخرين، إلا أن بيكيه لم يكن سعيدا جدا في هذا الحدث وفق تقدير “ماركا”.
وتم رصد الرجل عدة مرات بوجه شاحب وشارد الأفكار.
ووفقا لماركا فإنه بغض النظر عن مدى رغبته في الظهور وكأنه لا يهتم للأمر علينا أن نضع أطفاله الذين يشاهدون ما يحدث في الاعتبار.
وأكدت في السياق أن حضوره للمباراة كان بمثابة متنفس له بعد الصخب الذي رافق انفصاله عن شاكيرا.