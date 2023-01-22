رصد طليق شاكيرا مع صديقة رونالدو السابقة في باريس (فيديو)

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنه تم رصد طليق شاكيرا، نجم برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، رفقة صديقة رونالدو السابقة في باريس.

وبحسب الصحيفة فقد كان بيكيه يأخذ صورا رفقة إيرينا شايك، عارضة الأزياء الروسية الشهيرة، التي كانت على علاقة لسنوات برونالدو.

وبالرغم من المتابعة الإعلامية التي يتعرض لها بعد تهجم طليقته عليه، فقد ظهر رفقة شايك.

وذلك خلال مباراة الدوري الأمريكي للمحترفين، الخميس، بين شيكاغو بولز، وديترويت بيستونز، التي أقيمت في باريس.

وبعد أن اعتقد الجميع أن بيكيه كان سيختفي بعض الوقت عن الأضواء، ظهر مجددا “وكأنه لا يكترث لشيء”.

وقالت ماركا إن بيكيه لم يكترث بما تقوله الصحف عنه، وأيضا بطليقته، التي أصدرت أغنية انتقدته فيها بشدة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، تمكن بيكيه دائما من اتخاذ أي نوع من الهجوم أو النقد ضده وتدويره بطريقة يمكن أن تفيده دائما.

وفي الأيام الأخيرة، ألمح جيرارد بيكيه بالسعي للحصول على رعاية من علامات تجارية مثل كاسيو ورينو بعد إشارات شاكيرا ضده وضد صديقته الجديدة في أغنيتها.

وبعد الانفصال أصدرت شاكيرا أغنية “تتهكم” بها على صديقها السابق، بيكيه، وحققت أرقاما قياسية تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.

وأشارت شاكيرا في أغنيتها إلى أن بيكيه “استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو”.

وكانت تقصد المرأة التي خانها معها وتدعى كلارا شيا، التي يبدو أنه يخونها أيضا مع شايك حسب تقارير إخبارية.

وعلى الرغم من أنه كان يتخذ الصور ويتفاعل مع المشاهير الآخرين، إلا أن بيكيه لم يكن سعيدا جدا في هذا الحدث وفق تقدير “ماركا”.

وتم رصد الرجل عدة مرات بوجه شاحب وشارد الأفكار.

ووفقا لماركا فإنه بغض النظر عن مدى رغبته في الظهور وكأنه لا يهتم للأمر علينا أن نضع أطفاله الذين يشاهدون ما يحدث في الاعتبار.

وأكدت في السياق أن حضوره للمباراة كان بمثابة متنفس له بعد الصخب الذي رافق انفصاله عن شاكيرا.