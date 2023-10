رصد عبور حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط (صور وفيديو)

رصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأمريكية “دوايت أيزنهاور” في البحر الأبيض المتوسط بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” للأنباء أن “حاملة الطائرات الأمريكية وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة “ستارز آند سترايبس”، نقلا عن شهود عيان ومحللين”.

📍STRAIT OF GIBRALTAR – The Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group transits the Strait of Gibraltar, Oct. 28, 2023. pic.twitter.com/A91gj2J6WD

وقالت الصحيفة: “تم توثيق دخول أيزنهاور إلى البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل مراقبي السفن ومحللي الاستخبارات مفتوحة المصدر على شبكة التواصل الاجتماعي X”.

NEW: USS Dwight Eisenhower aircraft carrier strike group enters the Mediterranean.

It’s now the second carrier strike group in the region; the USS Gerald Ford strike group is currently off the coast of Israel. pic.twitter.com/JwuYj0UW4M

— Alex Salvi (@alexsalvinews) October 28, 2023