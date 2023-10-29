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رصد عبور حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط (صور وفيديو)

الشروق أونلاين
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رصد عبور حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط (صور وفيديو)
ح.م
حاملة الطائرات الأمريكية

رصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأمريكية “دوايت أيزنهاور” في البحر الأبيض المتوسط بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق. 

وأفادت وكالة “سبوتنيك” للأنباء أن “حاملة الطائرات الأمريكية وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة “ستارز آند سترايبس”، نقلا عن شهود عيان ومحللين”.

وقالت الصحيفة: “تم توثيق دخول أيزنهاور إلى البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل مراقبي السفن ومحللي الاستخبارات مفتوحة المصدر على شبكة التواصل الاجتماعي X”.

وفي وقت سابق، “كانت قد وصلت حاملة الطائرات الأمريكية “غيرالد فورد” مع مجموعة هجومية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط”.

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