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رصد هلال شهر ذي الحجة بمرصد تمير السعودي (فيديو)
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رصد هلال شهر ذي الحجة بمرصد تمير السعودي (فيديو)

الشروق أونلاين
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رصد هلال شهر ذي الحجة بمرصد تمير السعودي (فيديو)
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تحري هلال ذي الحجة

ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444 مساء الأحد، بمرصد تمير الفلكي في السعودية، حسب ما نقلته قناة الإخبارية.

وكانت المعطيات تشير إلى احتمالية رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد. حسب ما رجّحه قائد مرصد تمير الفلكي في المملكة متعب البرغش لقناة الإخبارية.

وقال البرغش إن “صفاء الأجواء، وغروب الشمس في تمام الـ18:50 بالتوقيت المحلي، وغروب القمر عند الـ19:21، يرفع من احتمالية رؤية الهلال”.

بالمقابل، أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي تعذّر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد 18 جوان، الموافق لـ29 ذي القعدة 1444 ه.

وبذلك يكون عيد الأضحى في هذه الدول، الذي يوافق يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الخميس 29 جوان 2023 م.

المحكمة العليا السعودية تدعو لتحرّي هلال ذي الحجة

ودعت المحكمة العليا السعودية يوم السبت في بيان، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد.

وطالبت المحكمة “كل من يرى هلال ذي الحجة بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها”.

وتتحرى معظم دول العالم على غرار الجزائر، هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 جوان لموافقته يوم 29 ذو القعدة 1444 ه.

وفي حال تأكد تاريخ بداية الشهر الأخير من السنة الهجرية، سيكون يوم عيد الأضحى الذي يوافق اليوم العاشر من ذي الحجة معلوما.

ويرجّح مركز الفلك الدولي في الإمارات أن رؤية الهلال في الليلة المذكورة ستكون ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

وعليه من المتوقع أن يُعلن يوم الإثنين 19 جوان أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول. وأن يكون يوم الثلاثاء 27 جوان يوم وقفة عرفة، والأربعاء 28 جوان أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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