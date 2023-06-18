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اقتصاد

رصد 260 مليار لترشيد استهلاك الطاقة حتى آفاق 2030

الشروق أونلاين
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رصد 260 مليار لترشيد استهلاك الطاقة حتى آفاق 2030
المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده مروان شعبان

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده مروان شعبان، الأحد، أنّ الدولة رصدت مبلغ 260 مليار دينار جزائري لتنفيذ برنامج ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمئة حتى آفاق سنة 2030.

وصرّح شعبان لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: “الدولة رصدت مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ضمن استراتيجيتها لعقلنة استهلاك الطاقة والانتقال الطاقوي”.

وأضاف المتحدث نفسه: “يمتد ذلك على عدة مراحل منها مبلغ 260 مليار دينار جزائري لتنفيذ الخطة المرحلية التي تمتد من 2023 إلى 2030 والتي تهدف إلى تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمئة”.

وأشار مروان شعبان أن هذا البرنامج يشمل عدة أنشطة ومشاريع تمس قطاع السكن باعتباره القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة بنسبة 46 بالمئة ثم قطاعي النقل والصناعة ومنها المساهمة المالية في تعويض التجهيزات المستهلكة للطاقة على غرار:

  • أجهزة التبريد والتدفئة
  • أجهزة ومصابيح الإنارة العمومية
  • تغيير طاقة المركبات من البنزين إلى غاز البترول المميع

وجاء ذلك على هامش اليوم الأول من أشغال الملتقى الوطني حول اقتصاد الطاقة والفعالية الطاقوية المنظم بجامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” بوهران.

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