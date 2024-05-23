رصد 3.5 مليار دولار لتوسيع احتياطات الجزائر النفطية

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس 23 ماي، عن رصد 3.5 مليار دولار بين عامي 2024 و2028، من أجل توسيع قاعدة احتياطات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج وذلك بتكثيف البحث والإستكشاف وتحسين عمليات الاستغلال وذلك عبر استخدام تقنيات حديثة.

وحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، أوضح الوزير عرقاب أثناء جلسة بمجلس الأمة أنّ البرنامج التطويري لمجمع سوناطراك خصّص 416 مليون دولار للمشاريع المتعلقة بالبيئة، منها 67 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية و68 مليون دولار لمشاريع الهيدروجين.

عرقاب أوضح كذلك أن الجزائر ملتزمة بخفض الانبعاثات الملوثة الناجمة عن نشاط قطاع المحروقات، وذلك عبر عدة مشاريع استثمارية تعمل على خفض حجم الغاز المحترق بالمنشآت الطاقوية أو عبر مشاريع كبرى في مجال التشجير، سيجسدها مجمع سوناطراك.

الوزير عرقاب أكذ أن “الجزائر وعلى غرار الدول المصدرة الأخرى تسعى لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 إلى 22 بالمائة بحلول عام 2030، وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1 بالمائة”.

مؤكدا أن مجمع سوناطراك وبدعم من المديرية العامة للغابات سيقوم بغرس 420 مليون شجرة على مساحة 520000 هكتار في جنوب البلاد.

هذا المشروع التشجيري الذي سيتم تنفيذه على مدار 10 سنوات، وإضافة لكونه سيقوم بالاحتجاز الطبيعي للكربون، سيساهم في خلق آلاف مناصب العمل وتحسين البيئة وظروف المعيشة للسكان.

كما أشار الوزير إلى تشكيل لجنة مختصة تضم كل الجهات المعنية بمسألة الحد من انبعاثات الميثان، لوضع خارطة طريق تهدف إلى “إنشاء أداة وطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وتقديرها والحد منها، وهناك عدة مشاريع قيد الإنجاز من قبل سوناطراك وشرائكها”، حسبما نقله ذات المصدر.