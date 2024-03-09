-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رصيد محيوس يرتفع إلى 9 أهداف

علي بهلولي
  • 92
  • 0
رصيد محيوس يرتفع إلى 9 أهداف

سجّل اللاعب الدولي الجزائري أيمن محيوس مساء السبت هدفا، لِمصلحة فريقه إيفردون سبور.

وتغلّب فريق إيفردون سبور بِنتيجة (3-2) على الضّيف نادي زيوريخ، في مباراة لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة السويسرية.

وأمضى المهاجم محيوس هدفه في الدقيقة التاسعة، رافعا غلّته إلى 6 أهداف في بطولة سويسرا.

ويتحوّل الرّقم إلى 9 أهداف للدولي الجزائري، بِاحتساب ثلاثية في منافسة كأس سويسرا.

وبات فريق إيفردون سبور يحوز 33 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل نادي زيوريخ الرّتبة الـ 3 بِرصيد 42 نقطة.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: سعيود يُطفئ شعلة رونالدو

بِالفيديو: سعيود يُطفئ شعلة رونالدو

حكم جزائري يُشرف على افتتاحية الألعاب الإفريقية

حكم جزائري يُشرف على افتتاحية الألعاب الإفريقية

“بقرار” يستحضر طفولته الكروية ويرفع الطموح مع نيويورك سيتي

“بقرار” يستحضر طفولته الكروية ويرفع الطموح مع نيويورك سيتي

الشلف صاحبة كأس الجمهورية تُغادر السّباق مُبكّرا

الشلف صاحبة كأس الجمهورية تُغادر السّباق مُبكّرا

بِالفيديو: التمريرة الحاسمة الثانية لِسليماني

بِالفيديو: التمريرة الحاسمة الثانية لِسليماني

برمجة 6 مقابلات على العاشرة ليلا

برمجة 6 مقابلات على العاشرة ليلا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد