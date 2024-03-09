رصيد محيوس يرتفع إلى 9 أهداف

سجّل اللاعب الدولي الجزائري أيمن محيوس مساء السبت هدفا، لِمصلحة فريقه إيفردون سبور.

وتغلّب فريق إيفردون سبور بِنتيجة (3-2) على الضّيف نادي زيوريخ، في مباراة لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة السويسرية.

وأمضى المهاجم محيوس هدفه في الدقيقة التاسعة، رافعا غلّته إلى 6 أهداف في بطولة سويسرا.

ويتحوّل الرّقم إلى 9 أهداف للدولي الجزائري، بِاحتساب ثلاثية في منافسة كأس سويسرا.

وبات فريق إيفردون سبور يحوز 33 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل نادي زيوريخ الرّتبة الـ 3 بِرصيد 42 نقطة.