رضا بن سايح الأفضل في دوري “يلو” السعودي

نال المهاجم الجزائري رضا بن سايح، والمحترف مع نادي جدة السعودي، الثناء والاعتراف، بالنظر للمردود الكبير الذي قدمه في مواجهة نادي “البكيرية” لحساب الجولة الـ21 من دوري “يلو” السعودي.

وكشف الحساب الرسمي لـ”دوري يلو” السعودي، على منصة “X”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ21، والتي ضمت اسم بن سايح، نظير منحه الفوز لناديه جدة، أمام فريق البكيرية، بتسجيله هدفا، منحه تمريرة حاسمة، حيث يعد بن سايح أكثر اللاعبين مساهمة في التهديف، في ناديه جدة، بتسجيله 10 أهداف، وتقديمه 5 تمريرات حاسمة.