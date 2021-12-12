رضا تير يتباحث مع المدير العام لمنظمة العمل العربية

تباحث رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، مع المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، حول سبل تطوير التعاون والتبادل بين الهيئتين.

وأوضح بيان للمجلس، الأحد، أن رضا تير استقبل المطيري، الذي يزور الجزائر في إطار الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة بمقر المجلس.

وركز الطرفان خلل مباحثاتهما على سبل تطوير التعاون والتبادل بين الهيئتين خاصة فيما تعلق بـ:

1- الاستفادة من التدريب في مجال “حل النزاعات” لما للمنظمة من تجربة ورصيد في هذا المجال.

2- التعاون و تبادل الخبرات في ما يخص تكوين المرأة، لا سيما وأن 38 % من أعضاء المجلس هم نساء.