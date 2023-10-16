رضوخا لإسرائيل.. قطع بث قناة الأقصى وحذف فيسبوك شبكة قدس الإخبارية

رضوخا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قطعت شركة فرنسية بث قناة الأقصى الفضائية، كما حذفت ميتا، صفحة شبكة قدس الإخبارية على منصة فيسبوك لتغطيتها الأحداث في فلسطين.

وبحسب ما أعلنت قناة الأقصى الفضائية فقد توقف بث قناتها من طرف القمر الصناعي أوتيلسات بسبب “استجابة الشركة لضغوط الحكومة الفرنسية والخضوع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي”.

وقالت القناة في بيان نشرته السبت عبر قناتها على تليغرام: “في ظل المجازر التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، أصدرت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي Eutelsat قراراً بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بث القناة”.

ولم يصدر على الفور ردّ من باريس بشأن اتهامات القناة، التي اعتبرت هذا التوقيف خرقاً واضحاً وصادماً لكل معايير الحرية ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير والحق في توصيل صوت الشعب الفلسطيني المظلوم إلى العالم”.

وحسب بيان نشره المركز الفلسطيني للإعلام، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات “القرار غير المبرر بحجب شارة قناة الأقصى الفضائية عن البث”.

وقالت حماس في البيان إنّ “ذلك لن يفلح في حجب صورة البطولة والصمود التي يسطرها شعبنا، وفي ذات السياق ندعو المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط على شركة البث الفرنسية للعدول عن ذلك القرار المجحف والمنحاز”.

يُذكر أن قناة الأقصى الفضائية هي قناة تابعة لحركة حماس، وجرى تأسيسها عام 2006 وتبث من قطاع غزة.

في ذات السياق حذفت شركة ميتا صفحة شبكة قدس الإخبارية على منصة فيسبوك، والتي تعتبر أكبر صفحة إخبارية فلسطينية، وتضم 10 ملايين متابع، وتعمل باللغتين العربية والإنجليزية منذ ما يزيد عن 10 أعوام على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت “شبكة قدس” في بيان لها: “خلال الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، تعمدت شركة (ميتا) حذف منشورات فلسطينية وإرسال بلاغات وتقييدات على الصفحات الفلسطينية، ومن بينها صفحات (شبكة قدس) باللغتين العربية والإنكليزية، على الرغم من الالتزام التام بالمعايير الإعلامية التي حددتها شركة (ميتا)”.

وأكدت أن حذف صفحات “شبكة قدس” انحياز تام من قبل شركة “ميتا” لطلبات الحكومة الإسرائيلية، وكتم لحرية الرأي والتعبير، واستهداف للحق الفلسطيني في نقل إخباره وتغطيته للأحداث للعالم.

واشتكى عدد من مستخدمي منصات شركة ميتا من التضييق الممنهج والحادّ على المحتوى الفلسطيني المتعلق بتطورات الأحداث في فلسطين.

ورفضت “شبكة قدس” ملاحقة المحتوى الفلسطيني وحالة الانحياز الحاصلة والوقوف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة الحق في رفع الصوت عالياً والرسالة الإعلامية، داعية إلى أوسع حملة عربية وعالمية تضامناً مع الشعب الفلسطيني ولنقل الرواية الفلسطينية في ظل انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للمعايير والقوانين الدولية كافة.

وشددت “شبكة قدس” على استقلاليتها والتزامها الأخلاقي والمهني بالرسالة الإعلامية، وأنها ستواصل عملها وتنقل الحقيقية عبر المنصات والأدوات المتاحة كافة.

ويعاني الصحفيون والنشطاء في قطاع غزة من صعوبة الاتصال مع شبكة الإنترنت، خصوصاً مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر وتدمير شبكات الاتصال.