رضوى الشربيني تساند ضحية تحرش وتهدد بفضح ممرض في مستشفى شهير (فيديو)

أعربت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن مساندتها لفتاة خضعت لعملية جراحية بمستشفى شهير وتعرضت للتحرش من طرف أحد الممرضين.

وناشدت الشربيني المسؤولين والمجلس القومي للمرأة في مصر لمساعدة الفتاة ياسمين، مشددة على ضرورة معاقبة المتحرش الذي لم يصدر ضده أي قرار، بل أنه بعد جريمته البشعة يريد مقاضاة الفتاة.

وظهرت الاعلامية في فيديو مع الفتاة عبر حسابها على “إنستغرام” وأكدت أنها حتى الآن لا تريد ذكر اسم المستشفى التي لم تستمع لطلب الفتاة بتغيير الممرض بممرضة تساعدها لشعورها بالحرج حتى وصل الأمر إلى تحرشه بمريضة، ولم تذكر أيضاً اسم الممرض حتى يتم اتخاذ حكم بحقه.

وتحدثت الفتاة عن تفاصيل القصة التي بدأت بعد عملية استئصال الزائدة الدودية التي أجرتها داخل إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مؤكدة أنها فوجئت بأن المسؤول عنها ممرض شاب فطلبت من إدارة المستشفى تغييره لممرضة ولكن الأخيرة رفضت.

كما أضافت أن الممرض أخبرها بأنه سيغير لها على الجرح وحدثت آنذاك واقعة التحرش، مطالبة السلطات المعنية بأخذ حقها.

وأرفقت الشربيني مقطع الفيديو بتعليق كتبت فيه “ياسمين قررت ماتسكتش و تاخد حقها من اللى تحرش بيها و تخليه عبره لمن يعتبر هو والمستشفى..انا بدعمها و بطلب من أي حد يقدر يساعدها أنه تاخد حقها يعمل كده وهنبدأ بمناشدة المجلس القومى للمرأة”.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة تستغيث بعد تعرضها للتحرش على يد ممرض داخل مستشفى شهير بعدما أجرت عملية الزائدة.

رضوى الشربيني تثير الجدل بعد تصريحاتها حول فوائد الوحدة في عيد الحب!

أثارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها في 14 فيفري 2022 حول فوائد الوحدة في عيد الحب.

وعددت الشربيني من خلال برنامجها الشهير، الفوائد التي تحصل عليها الفتاة غير المرتبطة بالقول: “مفيش نكد.. صاحبة قرارك.. مفيش مقارنات.. مفيش ضغط نفسي.. أكثر وقت بتحبي نفسك فيه.. بيكون عندك طموح وأهداف.. أكثر وقت بتحبي فيه أهلك واصحابك.. أكثر وقت تقدري تعملي فيه فلوس”.

ونشرت الشربيني تغريدة عبر حسابها على تويتر، تؤكد من خلالها على جمال العزوبية ونبذ الزواج والارتباط حسب متابعيها، جاء فيها: “إلى كل السناجل في العالم…عيد استقلال سعيد”.

وضجت مواقع التواصل بتصريحات الشربيني، التي تسببت في موجة من التغريدات الساخرة، خاصة من طرف الرجال الذين يعتبرونها سببا في خراب الكثير من البيوت بنصائحها للزوجات.

وتعرضت الإعلامية لانتقادات لاذعة بعدما لاقت تصريحاتها تداولا واسعا عشية عيد الحب، حيث هاجمها الفنان محمود المهدي بالقول: “للأسف علشان فشلت في حياتها عايزة الكل زيها”.

ونشر المهدي زوج الفنانة منة عرفة، تصريحات الشربيني عبر خاصية الستوري على غنستغرام وعلق عليها: “مش عيب أننا نفشل يمكن غلط بيكون من الطرف الأول أو التاني أنا فشلت في تجربتين يمكن غلطت في حاجات احنا بشر ممكن بنتسرع وبنغلط بس مش معنى كدة يبقى الحب فاشل”.

وأضاف: “متنسوش حواء اتخلقت من ضلع آدم مهما كان أنا جربت الوحدة والله صعبة اوي واللي بيقول غير كدة بيبقى مش عايز يبين لحد أو لحبيب قديم أو زوج أو زوجة”.

وتابع: “بجد لما بتلاقي حد يحبك أو يكمل معاك حياتك هو اللي هيفضلك لا اخ ولا اهل ولا قريب ولا صاحب هيكون فاضيلك متسمعوش كلام فاشل زي دة”.

وتطرق برنامج القاهرة والناس لتصريحات الشربيني، معتبرا الفوائد التي عددتها حالات فردية، ولافتا إلى أن وجود شريك في حياة المراة يحبها ويحضنها يساوي الدنيا.