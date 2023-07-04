رضوى الشربيني في ورطة بعدما شبهت الرجال بـ”الخرفان”!

أعلنت إدارة قنوات “سي بي سي” المصرية عن إحالة المذيعة الشهيرة رضوى الشربيني للتحقيق بعد تغريدتها المسيئة التي شبهت فيها الرجال بالخرفان.

وجاء في بيان المؤسسة التي تعمل بها الإعلامية المصرية المثيرة للجدل أن إدارة قنوات cbc تعلن عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق.

وأضاف البيان أن السبب يرجع للمنشور الذي قامت الشربيني بمشاركته عبر صفحتها الشخصية باعتباره مسيئا للقنوات، بالرغم من أنه لم يذع أو ينشر على أي منصة من منصاتها.

وكانت رضوى الشربيني قد أثارت جدلا واسعا في مصر بعدما غردت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة مسيئة للرجال، حيث قالت: “مش فاهمة ليه البنات مبتحبش تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط به”، في إشارة إلى زواج النساء بالرجال.

واستنكر نشطاء هذا التشبيه، حيث عبروا عن غضبهم بقصف المذيعة المعروفة بمهاجمة الرجال بمناسبة وبدونها، موجهين انتقادات لاذعة لشخصها ومطالبين بحذف التغريدة والاعتذار.

وعقب الضجة التي أثيرت عبر الشبكات وإصدار القنوات بيانا خاصا، حذفت الشربيني المنشور من جميع حساباتها ولكنها لم تعتذر، ما زاد من غليان أطرف كثر أصروا على إحالتها للتحقيق الجنائي أمام النيابة العامة.

وقال نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة، في تصريحات صحفية إنه اطلع على منشور رضوى الشربيني ولكنه امتنع عن التعليق عليه ولم يوضح ما إذا كانت النقابة ستتخذ إجراء ضدها، فيما أوضح المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، أنه لا يمكن التحقيق الجنائي معها إلا في حال تقديم بلاغ للنيابة العامة ضدها.

وأضاف أن ما تضمنه المنشور يقع تحت طائلة المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”.

وأشار إصلاح أنه من الوارد كذلك أن تتحرك النيابة العامة حال تم رصد المنشور والجدل حوله من جانب وحدة الرصد في مكتب النائب العام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الشربيني ضجة إذ سبق وأن تقدم محامون ببلاغات ضدها بتهمة الهجوم المستمر على الرجال من خلال برنامجها، معتبرين ذلك عامل هدم للأسر وتشجيعا على الطلاق.

وتستقطب الإعلامية رضوى الشربيني اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، بسبب مناصرتها للمرأة بنحو لافت ضد الرجل، الأمر الذي يثير الجدل بين الجمهور، بين مؤيد ومعارض.

وتقدم رضوى في برنامجها نصائح في الموضة والجمال والصحة، لجمهورها النسائي.