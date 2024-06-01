“رضيع ملقى على حافة طريق بالمسيلة”.. أنباء متضاربة في غياب الرسمي!

تتداول حسابات كثيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منذ حوالي أسبوع، خبر العثور على رضيع ملقى على حافة طريق بولاية المسيلة، ما أثار جدلا واسعا بشأن دوافع التخلي عنه في ظروف غامضة.

يظهر في الصور التي اجتاحت مختلف المنصات رضيعا يرتدي ملابس بيضاء، ومعه حقيبة زرقاء وغطاء بنفس اللون، وجاء في التعليق المرفق: “تم العثور على طفل في حافة طريق الزرزور وتم نقله إلى مستشفى بن سرور وتم معاينته وهوا في صحة جيدة يبلغ من العمر حوالي خمسة أشهر وتم نقلة إلى مركز الطفولة المسعفة”.

وكانت بعض الحسابات قد تحدثت بأسف عن التخلص من الطفل بهذه الطريقة اللاإنسانية في الوقت الذي يبكي فيه الكثيرون ألما بسبب الحرمان من الذرية، لكن نشطاء أيدوا فرضية الاختطاف كون الطفل بصحة جيدة ولو كانت والدته من رمته حسبهم لفعلت ذلك يوم ولادته وليس بعد 5 أشهر.

ووسط تضارب الأنباء في غياب تصريحات من جهات رسمية، ظهرت منشورات على صفحات ولاية المسيلة تقول أن الطفل عاد لأحضان أمه وأن السبب العثور عليه على حافة الطريق هو سرقة سيارة والدته من طرف أشخاص مجهولين ينحدرون من الغرب الجزائري كان الطفل موجود بداخلها فقامو بالتخلص من الطفل على حافة الطريق.