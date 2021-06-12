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رياضة

بِالفيديو: رعب في مباراة الدانمارك وفنلندا ومحرز يتعاطف مع إيريكسن

علي بهلولي
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بِالفيديو: رعب في مباراة الدانمارك وفنلندا ومحرز يتعاطف مع إيريكسن

أبدى النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت، تعاطفه مع اللاعب الدولي الدانماركي كريستيان إيريكسن.

وسقط صانع الألعاب كريستيان إيريكسن أرضا مغشيا عليه، خلال خوضه مباراة منتخب بلاده الدانمارك والمُنافس الفنلندي، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة بطولة أمم أوروبا. ضمن فوج يضمّ أيضا بلجيكا وروسيا. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وهرول الجهاز الطبي الدانماركي لِتقديم الإسعافات الأوّلية للاعب كريستيان إيريكسن، فيما انخرط بعض زملائه في نوبة بكاء، ظنّا منهم أن كريستيان إيريكسن يحتضر.

ونُقل كريستيان إيريكسن على جناح السرعة إلى المستشفى، فيما أوقف المُنظّمون المباراة في الدقيقة الـ 43 من عمر الشوط الأوّل، وحينها كانت النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي.

وأعطى المُنظّمون منذ قليل فقط إشارة استئناف المباراة، ولجأ الجهاز الفني لِمنتخب الدانمارك إلى تعويض اللاعب كريستيان إيريكسن بِزميله ماتياس يانسن. وانتهى الشوط الأوّل بِنتيجة التعادل السلبي.

ونشر الجناح رياض محرز تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتب فيها اسم كريستيان إيريكسن، وصورة قلب، في إشارة إلى التعاطف مع اللاعب الدانماركي.

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